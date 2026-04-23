Definición de violación a partir de la ausencia de consentimiento en toda la UE

En un informe aprobado el martes [...] los eurodiputados piden a los Estados miembros que todavía cuentan con definiciones de violación a partir del uso de la fuerza o la violencia que adapten sus leyes a las normas internacionales [...] Piden un apoyo y una protección adecuados para las víctimas y los supervivientes en toda la UE. Para el Parlamento, el silencio, la falta de resistencia, la ausencia de un «no», el consentimiento previo, la conducta sexual pasada o cualquier relación actual o anterior no deben interpretarse como consentimiento.