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Definición de violación a partir de la ausencia de consentimiento en toda la UE

En un informe aprobado el martes [...] los eurodiputados piden a los Estados miembros que todavía cuentan con definiciones de violación a partir del uso de la fuerza o la violencia que adapten sus leyes a las normas internacionales [...] Piden un apoyo y una protección adecuados para las víctimas y los supervivientes en toda la UE. Para el Parlamento, el silencio, la falta de resistencia, la ausencia de un «no», el consentimiento previo, la conducta sexual pasada o cualquier relación actual o anterior no deben interpretarse como consentimiento.

| etiquetas: violación , definición , unión europea , ley , consentimiento
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2 comentarios
3 0 1 K 36 actualidad
#1 ctm2000j
ojalá tuviésemos una ley similar en España... :roll:
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menéame