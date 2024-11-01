edición general
El déficit en la conservación de las carreteras se duplica en una década y alcanza los 13.500 millones

El estado de la red viaria española se ha convertido en un problema estructural con implicaciones económicas, presupuestarias y de seguridad. Más de la mitad de las carreteras presentan daños graves o muy graves y el déficit acumulado de conservación alcanza ya los 13.500 millones de euros, según el último informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC). Una cifra que refleja años de infrafinanciación y que aviva aún más el debate sobre el modelo de financiación de las infraestructuras.

Pagamos más impuestos que nunca, las infraestructuras están en mínimos, nos cuestan vidas pero el equipo de opinión sincronizada moverá la portería para no criticar al gobierno más socialista del universo.
