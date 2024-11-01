El déficit en la conservación de las carreteras se duplica en una década y alcanza los 13.500 millones

El estado de la red viaria española se ha convertido en un problema estructural con implicaciones económicas, presupuestarias y de seguridad. Más de la mitad de las carreteras presentan daños graves o muy graves y el déficit acumulado de conservación alcanza ya los 13.500 millones de euros, según el último informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC). Una cifra que refleja años de infrafinanciación y que aviva aún más el debate sobre el modelo de financiación de las infraestructuras.