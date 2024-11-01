El déficit comercial de EE.UU. se amplía a pesar de los aranceles de Trump

El déficit comercial de bienes y servicios de EE.UU. repuntó a 56.800 millones de dólares en noviembre, un 95% más que el mes anterior, ya que los aranceles del presidente Donald Trump continuaron causando enormes fluctuaciones en el comercio, según datos publicados por el Departamento de Comercio. Las exportaciones cayeron 3,6% en el mes, a 292.100 millones de dólares, impulsadas por la disminución de los envíos de oro, productos farmacéuticos, bienes de consumo y petróleo crudo.
| etiquetas: déficit , comercial , aranceles , trump , eeuu
Si pones un impuesto, se contrae la demanda, y normalmente el resultado es que las ventas en unidades monetarias sea menor.
Hay excepciones según elasticidades, pero ese es el resultado esperable.
Seguramente, productos similares pero locales, hayan aumentado su demanda (productos sustitutivos), lo cual es bueno para la industria local (de ahí, que los aranceles se consideran "proteccionismo"), pero al ser locales, no mejora la balanza comercial.
Y si a eso sumamos, que por las formas, muchos consumidores exteriores están bajando su consumo de productos de EEUU, pues que suba el déficit comercial es lo normal y esperable.