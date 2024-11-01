El déficit comercial de EE.UU. se amplía a pesar de los aranceles de Trump

El déficit comercial de bienes y servicios de EE.UU. repuntó a 56.800 millones de dólares en noviembre, un 95% más que el mes anterior, ya que los aranceles del presidente Donald Trump continuaron causando enormes fluctuaciones en el comercio, según datos publicados por el Departamento de Comercio. Las exportaciones cayeron 3,6% en el mes, a 292.100 millones de dólares, impulsadas por la disminución de los envíos de oro, productos farmacéuticos, bienes de consumo y petróleo crudo.