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Defensa evacua de su base a los militares españoles desplegados en Irak ante la inseguridad en la zona

Defensa evacua de su base a los militares españoles desplegados en Irak ante la inseguridad en la zona

El Gobierno, ante el actual deterioro de la situación de la seguridad en Irak y ante la imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados, ha reubicado de manera temporal al contingente español, con unos 275 militares, según ha informado el Ministerio de Defensa. Según el departamento que dirige Margarita Robles, el Grupo de Operaciones Especiales (SOTG), encuadrados en la coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico, se encuentra ya en lugares seguros a la espera de la evolución de la situación.

| etiquetas: defensa , evacuación , militares españoles , irak
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7 comentarios
12 1 0 K 158 actualidad
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
Es una buena medida y ya era hora. ¿Que hacen soldados españoles en Iraq, mucho no a la guerra y apoyando a la coalición de EE.UU.?
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plutanasio #3 plutanasio
#2 Están entrenando al ejército iraquí para que luchen contra el daesh
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Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
#3 Eso no vale, Daesh está financiado por la CIA y el Mossad, nunca ataca a Israel.
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cocolisto #1 cocolisto *
Más vale tarde que en ataúd, claro.

“El compromiso de España con la Coalición Internacional y con la estabilidad de Irak permanecen inalterables, pero la volatilidad y fragilidad de la situación en la zona obligan a tomar esta decisión para garantizar la protección de nuestras fuerzas”, asegura Defensa".
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alehopio #4 alehopio
Ya se sabía desde ayer

Evacuación de los soldados europeos desde Erbil tras repetidos ataques desde Irán a la base aérea de Al-Harir en Iraq
www.meneame.net/m/actualidad/evacuacion-soldados-europeos-desde-erbil-
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FunFrock #5 FunFrock
¿tenemos tropas en Irak? ¿el Irak de Aznar y del q nos fuimos con Zapatero?
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alfre2 #6 alfre2
#5 nope, el Irak de la ONU. La diferencia es sutil, se llama “legitimidad”.

Pero no me hagas mucho caso, cualquier patriota de banderita te lo explica mejor que yo.
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menéame