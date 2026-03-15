Defensa evacua de su base a los militares españoles desplegados en Irak ante la inseguridad en la zona

El Gobierno, ante el actual deterioro de la situación de la seguridad en Irak y ante la imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados, ha reubicado de manera temporal al contingente español, con unos 275 militares, según ha informado el Ministerio de Defensa. Según el departamento que dirige Margarita Robles, el Grupo de Operaciones Especiales (SOTG), encuadrados en la coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico, se encuentra ya en lugares seguros a la espera de la evolución de la situación.
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“El compromiso de España con la Coalición Internacional y con la estabilidad de Irak permanecen inalterables, pero la volatilidad y fragilidad de la situación en la zona obligan a tomar esta decisión para garantizar la protección de nuestras fuerzas”, asegura Defensa".
Evacuación de los soldados europeos desde Erbil tras repetidos ataques desde Irán a la base aérea de Al-Harir en Iraq
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Pero no me hagas mucho caso, cualquier patriota de banderita te lo explica mejor que yo.