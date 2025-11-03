La defensa de David Sánchez Pérez-Castejón pide que los emails incautados por la UCO se anulen como prueba en el juicio oral

Durante el periodo de investigación ya intentó tumbar sin éxito la causa porque "lesionaba a el secreto de las comunicaciones de los investigados". Entre esos correos se encuentran los que se intercambiaba con el asesor de Presidencia en Moncloa, Luis Carrero, ("que le llamaba querido hermanito en ellos") y que terminó trabajando en la institución pacense, a las órdenes del propio músico, dando por hecho además en los correos interceptados su incorporación a la Diputación de Badajoz, y donde se verifica que ya trabajaba para él desde Moncloa.
| etiquetas: david sánchez , conservatorios , artes escénicas
Por ponerlo en contexto, es como si se estuviese juzgando a la Jessi porque estuvo trabajando para una empresa pública. Si a Jessi y no a los que crearon el puesto y la metieron en él.
www.youtube.com/shorts/8x7M2S9Fc0w
Anda que no me reí cuando lo vi por primera vez...
Pero porque hablas de ellos cuando la causa es contra el hermano del capo de esa puta mafia socialista?
Tratas de desviar la atención por algún motivo?
Cobras del partido? Eres algún tipo de talibán sin criterio?
Y luego lo llenaremos de inshidiash, calumniash, mentirash y bulosh, porque esto es una trama contra el pepé.
