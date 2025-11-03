La defensa de David Sánchez Pérez-Castejón pide que los emails incautados por la UCO se anulen como prueba en el juicio oral

Durante el periodo de investigación ya intentó tumbar sin éxito la causa porque "lesionaba a el secreto de las comunicaciones de los investigados". Entre esos correos se encuentran los que se intercambiaba con el asesor de Presidencia en Moncloa, Luis Carrero, ("que le llamaba querido hermanito en ellos") y que terminó trabajando en la institución pacense, a las órdenes del propio músico, dando por hecho además en los correos interceptados su incorporación a la Diputación de Badajoz, y donde se verifica que ya trabajaba para él desde Moncloa.