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Decir a una trabajadora ‘puedo hacer lo que quiera contigo’ es suficiente para entender que hay acoso sexual, según el TSJCat

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha declarado la procedencia de un despido de un trabajador de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña tras encerrar a una trabajadora en un espacio sin videovigilancia y decirle «en esta cuarta no hay cámaras, y ahora si yo quiero puedo hacer lo que quiera contigo». Frente el criterio del juzgado de instancia, el TSJCat entiende que no es necesaria la intención libidinosa ni una reiteración prolongada para apreciar acoso, bastante que la conducta afecta a la dignidad de la persona y gene

| etiquetas: trabajador , trabajadora , acoso , sexual , trabajo , laboral , jefe , tribunal
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6 comentarios
4 1 1 K 48 actualidad
#2 Nicolae79
Se le ha caído esta parte en en titular `en esta cuarta no hay cámaras, y ahora si yo quiero` ...
8 K 95
#6 MarkJay
#2 y esto

«Si necesitas ir al baño en cualquier momento, dímelo, pero tiene que ser conmigo dentro».
1 K 12
mikelx #3 mikelx
lo dicen como si fuera poca cosa o_o
2 K 30
#1 txepel
Obvio. ¿Ahora vamos a fingir que no somos seres sociales con ciertas convenciones y códigos de conducta, y que al oir esa frase en ese contexto lo primero que nos viene a la mente es lo que es?
1 K 22
Ludovicio #5 Ludovicio
¿Como no iba a serlo?
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#4 fralbin
Nada, si leemos el articulo pone la trabajdor, el trabajdor, notiecia plagada de fallos ¿que ia de segunda a escrito esta noticia?.
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menéame