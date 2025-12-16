Decepción absoluta: el Plan Auto+ se aprobará bien entrado 2026, y no tendrá achatarramiento

El Plan Auto+ de ayudas a la compra de coches eléctricos e híbridos enchufables no llegará hasta bien entrado 2026, aunque será retroactivo desde el 1 de enero. Su aprobación podría retrasarse hasta verano, ya que aún está en fases iniciales. Se prevé una gestión centralizada que reduzca los tiempos de espera a un mes, pero desaparece la prima adicional por achatarramiento incluida en el MOVES III. Las ayudas rondarán los 4.500 €, aunque podrían ajustarse a la baja para prolongar los fondos.
Si no entregabas coche te daban 4500
Lo que está claro es que hasta que se publique no lo sabremos seguro, y eso va para meses.
