Decepción absoluta: el Plan Auto+ se aprobará bien entrado 2026, y no tendrá achatarramiento

El Plan Auto+ de ayudas a la compra de coches eléctricos e híbridos enchufables no llegará hasta bien entrado 2026, aunque será retroactivo desde el 1 de enero. Su aprobación podría retrasarse hasta verano, ya que aún está en fases iniciales. Se prevé una gestión centralizada que reduzca los tiempos de espera a un mes, pero desaparece la prima adicional por achatarramiento incluida en el MOVES III. Las ayudas rondarán los 4.500 €, aunque podrían ajustarse a la baja para prolongar los fondos.

plan auto+ , 2026 , electricos , achatarramiento
comentarios
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#10 Según el plan del gobierno esta claro luego ya se vera lo que sale, pero poner una cosa ya con o que no va a haber, es falso por mucho foro de cocheselectricos que sea.
Un saludo
0 K 20
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#6 A tu no votas erróneas, cansinas o irrelevantes, verdad, como escuece, yo te digo que esa es errónea busca y veras que se permite el achatarramiento en ese nuevo plan
0 K 20
#10 tropezon *
#9 #9 Pues claro que voto, y si me lo indican no pasa nada, no me escuece que me lo digan.
Al igual tampoco me escuece que hayas votado negativo, de hecho te he votado el comentario positivo, para que veas que esto no va de quien la tiene más larga.
Pero, como he visto incoherente tu actitud (más bien karmawhore) pues te he indicado que estas noticias (ni las que yo mando ni tampoco las que mandas tu) son fiables al 100x100.

Yo también he visto esas noticias, de hecho creo que hasta he…   » ver todo el comentario
0 K 13
mono #4 mono
Pues ni tan mal. Estoy muy de acuerdo en que lo nuevo sea todo eco, pero achatarrar lo que funciona no me parece una solución muy ecológica
0 K 14
#5 Enfin...
#4 No estoy muy metido pero entiendo que nadie achatarra un coche que puede vender de segunda mano por más de 2500€. Y tal y como está la cosa hasta por un coche de 15 años y 300.000km te dan más de 2500€...
1 K 20
mono #7 mono *
#5 con el plan actual, si achatarrabas ese coche al comprar el 0 te llevabas 7.000
0 K 14
#8 tropezon *
#7 Pero de esos 7000, 4500 era por la compra del 0. Solo 2500 eran por entregar un coche, como dice @Enfin...

Si no entregabas coche te daban 4500
0 K 13
#11 Cuchifrito
#5 Un coche similar he achatarrado este año, sobre 300k km y 17 años. Igual podía haber sacado algo más pero no mucho y me quito de líos de que un posible comprador me vaya a dar por culo si se le jode al poco
0 K 11
#1 tropezon
Pues si no dan la ayuda de achatarramiento (2500 euros) auguro que las marcas de los coches electricos los bajarán... 2500 euros.
0 K 13
#2 Enfin...
#1 Concesionarios: "Aceptamos tu coche como parte de pago. Hasta 2500€"
2 K 32
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Segun otras noticias si soporta achatarramiento: Los criterios serán similares a los antiguos, combinando ayuda asociada al achatarramiento de los viejos vehículos.
1 K 33
#6 tropezon *
#3 Pues también se puede votar erronea a la que has enviado tu, ya que de momento tenemos una fiabilidad escasa.

Lo que está claro es que hasta que se publique no lo sabremos seguro, y eso va para meses.

PD: Te lo digo porque quizás con lo de votar errónea te has pasado, cosa muy diferente de hacer el comentario indicando lo de la disparidad
0 K 13

