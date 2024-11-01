Lo que debemos a Felipe González (Santiago Alba Rico)

No creo que ningún votante reformista pensara en 1978 que se había completado el proceso democrático; más bien, al contrario, se confiaba en que con Felipe González se pudiesen quebrar o al menos ensanchar algunos de esos límites originarios. Ese era el mandato que, respaldado en las urnas por su primera mayoría absoluta, recibió del pueblo español en 1982...
| etiquetas: felipe gonzalez , transicion , psoe
Gran inyustisia que no se le conceda tal honor
Pero Alba Rico es de los que toda persona de izquierdas de verdad debe ignorar.