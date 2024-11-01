edición general
Lo que debemos a Felipe González (Santiago Alba Rico)

No creo que ningún votante reformista pensara en 1978 que se había completado el proceso democrático; más bien, al contrario, se confiaba en que con Felipe González se pudiesen quebrar o al menos ensanchar algunos de esos límites originarios. Ese era el mandato que, respaldado en las urnas por su primera mayoría absoluta, recibió del pueblo español en 1982...

skaworld #5 skaworld *
Cierto es que a este señor se le debe desde hace ya bastante tiempo una habitación compartida en algun edificio publico de Soto del Real donde se le de justa recompensa por sus hazañas

Gran inyustisia que no se le conceda tal honor
Asimismov #10 Asimismov
#5 y sin embargo ninguno le ponen el toisón son ton ni son.
#6 Juantxi
Los franquistas le deben su total protección, el capitalismo su total apoyo, desde la destrucción del PSOE como partido republicano y de izquierda las privatizaciones al retroceso de derechos laborales que culminaron con la creación de aulas ETTs (algo que, hasta entonces, era delito), el desmantelamiento de la industria siderúrgica y otras, las cuotas ganaderas y agrícolas sucumbiendo para entrar en la CEE y a entrada en la OTAN, la compra más a de armas a USA, el cierre de líneas de…   » ver todo el comentario
colipan #4 colipan
Asesino de Estado, a la basura no se la debe nada, Muerase señor González
frg #9 frg
#4 ¿Cómo que no? Le debemos las imágenes diciendo "Sahara libre" antes de dejarles tirados a los Saharauis, la privatización de grandes empresas para benefivio de sus colegas, los GAL, el señor X, el apoyo incondicional al puto rey, ...
devilinside #11 devilinside
#9 Te olvidas del pecado original: OTAN, de entrada, no
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Ese es el mandato que González traicionó. Hay que decirlo claramente: lo que no hizo González entonces, con un apoyo entusiasta y abrumador, es mucho más difícil hacerlo hoy...
Abrildel21 #2 Abrildel21
Lo que Felipe González nos debe.
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
No al nivel de Mr. X.

Pero Alba Rico es de los que toda persona de izquierdas de verdad debe ignorar.
#8 omega7767
otro que no le gusta que llamen genocidio a Gaza. Aunque a este por lo menos dice que le repugna la limpieza etnica. Eso si, saca pecho de sus hazañas para conseguir la paz en los 80/90.
Eibi6 #7 Eibi6
Yo estos días reflexionaba en un café con unos amigos, y detestando todo lo que representa, pero que bien le hubiera venido a España que en vez de 4 mayorías absolutas de este personaje hubiéramos tenido 4 o 8 años de Fraga en la presidencia del gobierno... Como mínimo nos hubiéramos ahorrado a Aznar
