edición general
6 meneos
57 clics
DAZN se 'pitorrea' de sus nuevos clientes con el acuerdo sorpresa con Movistar Plus

DAZN se 'pitorrea' de sus nuevos clientes con el acuerdo sorpresa con Movistar Plus

Movistar Plus recupera el baloncesto ACB y NBA (además de la NFL) ofreciendo en su paquete Deportes las retransmisiones de DAZN. Es un movimiento inesperado que perjudica gravemente a los clientes que se suscribieron a DAZN con la permanencia anual al haber perdido esos contenidos en Movistar. De cara a la actual temporada deportiva en la que estamos inmersos, DAZN le birló a Movistar Plus buena parte de sus derechos de retransmisión, incluyendo la NFL y las competiciones de baloncesto. La plataforma londinense fundada hace una década provocaba

| etiquetas: dazn , nuevos , clientes , les toma el pelo , movistar , acuerdo sorpresa
5 1 0 K 70 ocio
8 comentarios
5 1 0 K 70 ocio
jonolulu #3 jonolulu
#2 Dazn de primeras valía 5€/mes y se anunciaba sin publicidad. Luego metieron publi y lo subieron a 10, luego a 20, y después a 30. E incluso tuvieron los huevos de meter publi en mitad de la F1
1 K 23
jonolulu #1 jonolulu *
Hacen una oferta anual al 50% el Cyber Monday con ABC y NBA y al día siguiente le venden los derechos a Movistar.

Maravillosa jugada
1 K 22
Pablosky #2 Pablosky *
#1 Si literalmente ha sido así se les podría denunciar por estafa, supongo.

También supongo que habrá alguna letra pequeña que lo impida.

Pero también supongo que al cambiar el producto que has comprado te podrías dar de baja sin penalización y exigir la devolución del dinero.
0 K 10
manuelpepito #4 manuelpepito
#1 #2 También pueden desistir del contrato
0 K 10
jonolulu #5 jonolulu
#4 Me parece que se comen el año
0 K 12
Veelicus #8 Veelicus
#5 creo que tienes 14 dias para desistir, no se fijo, pero me suena bastante
0 K 11
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#1 Vaya caraduras, impresentables.
0 K 20
cosmonauta #7 cosmonauta
Nah .. ni permanencia ni hostias. Me largué cuando quemaron la F1, decían que les debía un mes por avisarles tarde. Sin problema, llevan años ofreciéndome descuentos.

Son unos ladrones, pero muy pragmáticos. Business is business.
0 K 15

menéame