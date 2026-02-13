David Summers, cantante de 'Hombres G' (62 años): “Nos echaron de La Movida por envidia. Era una especie de movimiento gay y nosotros no nos sentíamos ahí”

"Nos echaron porque vendimos medio millón de discos y eso no encajaba. Por envidia. La Movida lo que pasa es que era una especie de movimiento gay. Era muy gay. Nosotros no nos sentíamos ahí. Nunca hemos sido gays. No nos sentíamos en ese ambiente”
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A ver si pillan a algun despistado de esos que les compra la moto aquella de que los woke les censuran y les quieren obligar cambiar la letra del Sufre Mamon.
Ves colocandote la pinza en la nariz porque se viene The BULEctive:
theobjective.com/cultura/2026-02-13/david-summers-entrevista-el-purgat
youtu.be/S5Nn9l9IJKw?si=U58-X5vErMIXsFub
Un "hacerme casito amigos fachas" de todas la vida.
O alguna mierda por el estilo.