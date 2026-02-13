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David Summers, cantante de 'Hombres G' (62 años): “Nos echaron de La Movida por envidia. Era una especie de movimiento gay y nosotros no nos sentíamos ahí”

"Nos echaron porque vendimos medio millón de discos y eso no encajaba. Por envidia. La Movida lo que pasa es que era una especie de movimiento gay. Era muy gay. Nosotros no nos sentíamos ahí. Nunca hemos sido gays. No nos sentíamos en ese ambiente”

| etiquetas: hombres g , david summers , movida , gays
6 1 3 K 53 cultura
27 comentarios
6 1 3 K 53 cultura
Comentarios destacados:        
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Teniendo en cuenta que Hombres G se fundó en 1985 y a esas alturas la movida ya estaba más que enterrada...¿De qué habla este señor?
15 K 170
javibaz #4 javibaz
#1 lo que ha hecho siempre, hacedme casito que mi padre tiene mucho dinero.
12 K 134
oceanon3d #7 oceanon3d
#4 Entraba justo para poner esa frase ...
1 K 20
StuartMcNight #12 StuartMcNight
#1 Necesita su racion de casito que hay disco a la venta, documental en los cines y la gira empieza en breves.

A ver si pillan a algun despistado de esos que les compra la moto aquella de que los woke les censuran y les quieren obligar cambiar la letra del Sufre Mamon.
2 K 24
#16 Leon_Bocanegra
#12 mierda, te me has adelantado (#14 )
0 K 16
StuartMcNight #18 StuartMcNight *
#16 xD Lo peor es que... el tipo ya lo ha dicho... Ademas con racion de "todos son iguales" y de "solo hay derecha radical e izquierda radical". Un extremo centrista.

Ves colocandote la pinza en la nariz porque se viene The BULEctive:

theobjective.com/cultura/2026-02-13/david-summers-entrevista-el-purgat
1 K 23
#15 eugeniodl
#1 Perdón por lo de Señor.
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Ah_no_nimo #19 Ah_no_nimo
#1 A saber, casi toda la movida, en general, eran niños pijos enfarlopaos jugando a ser transgresores
7 K 88
arturios #20 arturios
#1 Eso me preguntaba yo...
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MoñecoTeDrapo #23 MoñecoTeDrapo
#1 Hombres G empezaron en el 82 y por el 85 la Movida no estaba muerta, por esas fechas empezó a decaer.
1 K 25
JackNorte #6 JackNorte
Cuando dices que te expulsan de un club al que no perteneces ni quieres pertenecer pero aun asi lo sueltas como ofendido.
4 K 53
ombresaco #13 ombresaco *
#6 ...y más todavía cuando tal club no existía, era algo difuso, y ya estaba extinguido cuando llegó
4 K 48
#10 Leon_Bocanegra
La movida era una puta mierda... Pero no sufras Summers, tu grupo tb lo era.
4 K 45
Chinchorro #2 Chinchorro
Ok boomer.
2 K 39
ipanies #9 ipanies
Homofobia vestida de victimismo mentiroso porque las fechas desmienten a este tipo en 2 segundos...
Un "hacerme casito amigos fachas" de todas la vida.
3 K 36
StuartMcNight #17 StuartMcNight
#9 Ya empezo la campaña con el mensajito de "los woke te obligan a autocensurarte... pero yo soy mas chulo que ellos y no cambiare la letra de Sufre Mamon!!!"
1 K 21
#8 Toponotomalasuerte
Está de moda ser escoria. Y todos los subnormales se suman.
3 K 33
#14 Leon_Bocanegra
En la próxima entrevista nos cuenta como ahora le censuran , que ya no se pueden hacer letras tan rompedoras como sufre mamón y como han dejado de contratarles porque no son afines al gobierno.
O alguna mierda por el estilo.
1 K 31
Dakaira #5 Dakaira *
Pero qué dice usted?
1 K 24
#11 pirat
pijos
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Kamillerix #27 Kamillerix
#11 Je n'ai rien à ajouter, monsieur :-D
0 K 11
#3 pandasucks
Dime de qué presumes y te diré qué traumas tienes.
1 K 17
silvano.jorge #22 silvano.jorge
Hombres g eran los niños pijos de la época, cero transgresivos
0 K 10
uyquefrio #26 uyquefrio
Eran pijos hasta para los pijos de la movida. :troll:
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Blackat #25 Blackat
Chupate esa Mario Vaquerizo!! (EN diferido difiriente)
0 K 8

menéame