edición general
10 meneos
8 clics
David Pérez deniega un acto vecinal en un centro cultural por “neutralidad” el día que el espacio acoge un evento del PP

David Pérez deniega un acto vecinal en un centro cultural por “neutralidad” el día que el espacio acoge un evento del PP

El concejal 'aguafiestas' de Almeida niega la petición de la Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo, que pretendía analizar la gestión de la Junta de Hortaleza, en la misma jornada en la que la vicealcaldesa Inma Sanz protagoniza un evento del Partido Popular del distrito en el recinto municipal | Somos Madrid

| etiquetas: david perez , madrid , hortaleza , pp
8 2 0 K 96 politica
8 comentarios
8 2 0 K 96 politica
Claustronegro #1 Claustronegro
Una vez más, siento tener que compartir cosas de David Pérez.

Pero es que se lo gana
3 K 49
pitercio #4 pitercio
El típico pavo que se pasa el día sentado, sobre sus cojones, porque las piernas no le llegan al suelo.
0 K 20
carademalo #8 carademalo
Hay una desinformación gorda en el artículo:

"Estos hechos suceden en un distrito en el que el pasado octubre se celebró un acto de corte negacionista y antivacunas en el Centro Cultural Sanchinarro, dotación pública de gestión privatizada."

No, no se celebró. Noticia del mismo medio:

www.eldiario.es/madrid/somos/centro-cultural-ayuntamiento-madrid-ve-ob [[Un centro cultural del Ayuntamiento de Madrid…   » ver todo el comentario
0 K 14
#3 CuiProdestHocBellum
Esto son "cancelaciones sanas" . . . Las mejores censuras, las censuras de MadriZ.
1 K 12
rutas #6 rutas
¿Por qué decir "aguafiestas" pudiendo decir "cacique de mierda"?
0 K 11
#5 Sacapuntas
Este desecho humano se tendría que ganar la vida fuera de la política. Pero como no tiene escrúpulos, aún les es útil.
0 K 10
#7 pirat
Los madrileños parecen masocas
0 K 9

menéame