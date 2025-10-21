edición general
David contra Goliat: un dron ucranio de 700 euros desintegra un helicóptero ruso de seis millones

El piloto protagonista de lo que Kiev considera una hazaña asegura a EL PAÍS que su batallón llevaba tiempo buscando ese objetivo, aunque también tuvo un golpe de suerte.

Hay que dar las noticias como si fueran grandes victorias.

Cuando hacen intercambio de cadáveres que los rusos entregan 1.000 y los ucranianos 20, se callan como putas.
Cada vez es mas valioso. {0x1f602}  media
La actividad en el frente de la disputada ciudad de Pokrovsk (este de Ucrania) vuelve a estar dominada, una jornada más, por el movimiento de los drones, convertidos en los protagonistas de la contienda. Un hecho insólito está a punto de ocurrir. Despega desde posiciones ucranias un pequeño aparato kamikaze, dotado, además de con un pequeño explosivo, de una cámara que permite observar la trayectoria del vuelo en directo. Poco después, se encuentra con un helicóptero militar ruso modelo Mi-8…   » ver todo el comentario
Mandas algo así de RT sobre el ingenio y destrucción de cacharros ucranianos por parte de los rusos y te funden.En fin...
David contra Goliath con un estado patrocinado en armas por el resto del mundo.
Goliat contra Goliat multinacional armamentistico.
