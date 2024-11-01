edición general
David Callejo, médico, sobre la botella de agua reutilizable que nunca limpias: «Tiene muchas más bacterias que tu inodoro»

El facultativo ofrece unas recomendaciones básicas para prevenir la proliferación de microorganismo en estos recipientes.

javibaz #1 javibaz *
Hasta la pantalla de tu móvil tiene más bacterias que el inodoro m.youtube.com/watch?v=uvbP5s1IiP0
HeilHynkel #2 HeilHynkel
#1

No sé tu ... pero yo no arrimo el morro ni a la pantalla ni al inodoro. :roll:
javibaz #5 javibaz
#2 ¿no usas el teléfono para hacer llamadas?
#3 Cuchifrito
Hombre, habrá que ver el inodoro para asegurarlo...
#6 mstk
Así también alimenta.
