edición general
12 meneos
23 clics
Los datos detrás de la masacre vial en India: las muertes aumentan un 80% en dos décadas a pesar de que los accidentes solo aumentaron un 10% [EN]

Los datos detrás de la masacre vial en India: las muertes aumentan un 80% en dos décadas a pesar de que los accidentes solo aumentaron un 10% [EN]

En 2023 se registraron casi 500.000 accidentes, con más de 150.000 muertes, la cifra más alta en 19 años. El exceso de velocidad se ha mantenido constante, 45% de los accidentes. La falta de sensibilidad al volante agrava el problema: más de 3.000 muertes se relacionaron con la conducción en estado de ebriedad, y casi 10.000 se produjeron porque los conductores circulaban por el lado contrario de la vía. El mal diseño, la señalización inadecuada, la construcción deficiente y la aplicación laxa de las normas de tráfico empeoran la situación.

| etiquetas: india , seguridad vial , accidentes de tráfico , fallecimientos , aumento
8 4 0 K 129 Asia
5 comentarios
8 4 0 K 129 Asia
Connect #3 Connect
Pocos son si ves un poco esos videos de camioneros indios y pakistanís en tik tok. Menudos tarados!
1 K 24
Torrezzno #2 Torrezzno
En la india he visto camiones en dirección contraria, vacas en la carretera, etc. Poco me parece
0 K 20
Gry #4 Gry
#2 A ver, si de 150.000 accidentes con muerte solo 10.000 estaban relacionados con conducir por el lado contrario está claro que ir así es más seguro. Mejor todavía si también vas borracho. :-D
0 K 16
#5 Pitchford
Pero como un coche autónomo mate a alguien algún día en un lejano futuro se armará la de Dios..
0 K 17
pitercio #1 pitercio
Director de la DGT de la india es uno de esos puestos que jamás pillaría ni harto de vino.
0 K 12

menéame