Los datos detrás de la masacre vial en India: las muertes aumentan un 80% en dos décadas a pesar de que los accidentes solo aumentaron un 10% [EN]

En 2023 se registraron casi 500.000 accidentes, con más de 150.000 muertes, la cifra más alta en 19 años. El exceso de velocidad se ha mantenido constante, 45% de los accidentes. La falta de sensibilidad al volante agrava el problema: más de 3.000 muertes se relacionaron con la conducción en estado de ebriedad, y casi 10.000 se produjeron porque los conductores circulaban por el lado contrario de la vía. El mal diseño, la señalización inadecuada, la construcción deficiente y la aplicación laxa de las normas de tráfico empeoran la situación.