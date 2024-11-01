Daniel Levy: "Como judíos decimos 'no en mi nombre' y pedimos sanciones a Israel porque sin presión volverá a ocurrir"

Daniel Levy, analista británico e israelí, es uno de los impulsores de la carta suscrita esta semana por cientos de destacadas figuras de la comunidad judía internacional, en la que señalan la “creciente evidencia de que las acciones de Israel serán juzgadas como genocidio” y piden a Naciones Unidas y “los líderes del mundo” que adopten sanciones contra Israel para poner fin a su impunidad. Para ello, exigen rendición de cuentas y el fin de la ocupación y del apartheid israelíes.