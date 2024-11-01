edición general
Daniel Levy: "Como judíos decimos 'no en mi nombre' y pedimos sanciones a Israel porque sin presión volverá a ocurrir"

Daniel Levy, analista británico e israelí, es uno de los impulsores de la carta suscrita esta semana por cientos de destacadas figuras de la comunidad judía internacional, en la que señalan la “creciente evidencia de que las acciones de Israel serán juzgadas como genocidio” y piden a Naciones Unidas y “los líderes del mundo” que adopten sanciones contra Israel para poner fin a su impunidad. Para ello, exigen rendición de cuentas y el fin de la ocupación y del apartheid israelíes.

Veelicus
#4 "A tiro pasado es fácil ver que lo más sensato habría sido dejar a Palestina como único país en la zona y facilitar la integración de inmigrantes judíos."
Esto es lo que planteo Lord Moyne (Walter Guinness)... logicamente, fue asesinado, y no por los palestinos.
Aciertas, por los sionistas.
1 K 24
Veelicus
No me creo nada, suena a intento de blanquear, de decir, no todos somos igual de malos ( me refiero a los sionistas no a los judios).
1 K 24
Grymyrk
#2 Si consideras sionista al simple hecho de considerar que Israel tiene derecho a existir como país entonces sí se le podría considerar sionista, claro, a pesar de oponerse radicalmente a la política miltarista y expansionista de la derecha israelí y a pesar de apoyar el reconocimiento de Palestina como Estado. A tiro pasado es fácil ver que lo más sensato habría sido dejar a Palestina como único país en la zona y facilitar la integración de inmigrantes judíos. Pero nadie preveía entonces el monstruo en que se convirtió Israel después. Incluso la URSS apoyaba la existencia de Israel pensando que devendría en un país socialista debido al elevado número de militantes socialistas y comunistas en el colectivo judío. Todo acabó mal al final
0 K 12
azathothruna
Solo sanciones?
Patetico, y esto prueba que el zionismo es PARTE del judaismo.
1 K 23
reithor
Al volver a resetear el ciclo genocida, ya tenemos a un firme candidato a antisemita de esta semana.
0 K 11

