Dancausa, presidente de las NNGG de Ayuso, crea un grupo para atacar a periodistas críticas como Lucía Méndez: “Esta Charo nos levanta el dedito”

Dancausa, presidente de las NNGG de Ayuso, crea un grupo para atacar a periodistas críticas como Lucía Méndez: “Esta Charo nos levanta el dedito”

Ignacio Dancausa era proclamado como presidente de Nuevas Generaciones de Madrid (NNGG) en 2022 y, desde entonces, su nombre ha estado ligado a la polémica en más de una ocasión. Recientemente, el líder de las camadas populares ha creado un grupo para atacar a periodistas críticas como Lucía Méndez.Este movimiento ha sido destapado en redes sociales, donde algunos usuarios han mostrado el grupo, llamado 'La Causa', a través de pantallazos."No se me ocurre una forma mejor de empezar que pensando una respuesta a esta Charo que de vez en cuando"

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Pura mierda joven del PP que ya empieza a querer hacer lo que mejor se les da a los mayores suyos, robar y mentir.
3 K 61
pitercio #3 pitercio
Las juventudes peperianas, que jamás dieron un palo al agua, proponen ir por ahí dando palos. En vez de intentar prosperar formándose en cosas, se suman a intentar carrera profesional haciendo el subnormal en las redes de propaganda social.
2 K 36
Pablosky #5 Pablosky
#3 ¿COMO QUE NO DIERON UN PALO AL AGUA?

Un acuerdo así no lo negocia cualquiera: www.lasexta.com/noticias/nacional/nos-invitaran-copas-chupitos-discote

:troll:
0 K 11
#2 BurraPeideira_
¿Qué llaman charos a las mujeres "pobres? Porque más incultos que ellos no creo que exista otro colectivo.
2 K 31
yopasabaporaqui #4 yopasabaporaqui
#2 Ni imaginación tienen e importan toda la mierda de fuera :

Woke = progre
Karen=charo
Etc
3 K 42
#6 BurraPeideira_
#4 Ah vale, gracias. Aunque no sé si me queda claro el concepto.
Karen significa maleducada, paleta o algo así, no?
0 K 10
yopasabaporaqui #7 yopasabaporaqui *
#6 Sí, paleta que se cree con derecho a todo. A "charo" le dan un barniz de votante del PSOE que traga con todo.
1 K 21
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#2 Otro buen detector de imbéciles que nos regala la derecha.
0 K 15

