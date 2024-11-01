Dancausa, presidente de las NNGG de Ayuso, crea un grupo para atacar a periodistas críticas como Lucía Méndez: “Esta Charo nos levanta el dedito”

Ignacio Dancausa era proclamado como presidente de Nuevas Generaciones de Madrid (NNGG) en 2022 y, desde entonces, su nombre ha estado ligado a la polémica en más de una ocasión. Recientemente, el líder de las camadas populares ha creado un grupo para atacar a periodistas críticas como Lucía Méndez.Este movimiento ha sido destapado en redes sociales, donde algunos usuarios han mostrado el grupo, llamado 'La Causa', a través de pantallazos."No se me ocurre una forma mejor de empezar que pensando una respuesta a esta Charo que de vez en cuando"
| etiquetas: nngg , pp , lucia méndez , ayuso , periodista
Woke = progre
Karen=charo
Etc
Karen significa maleducada, paleta o algo así, no?