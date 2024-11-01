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Dana Erlich, embajadora de facto de Israel en España, responde al 'No a la guerra' de Sánchez: "No a los eslóganes simplistas"

En un mensaje publicado en X, Erlich, aunque sin mencionar a Sánchez o a las palabras del Ejecutivo directamente, ha criticado la utilización de "eslóganes simplistas". "No a los eslóganes simplistas, No a la manipulación de la información. No a la hipocresía. No a la pedagogía sesgada", ha destacado la embajadora de facto de Israel en España. "No al régimen iraní. No al terrorismo. No al silencio cuando israelíes y judíos están siendo atacados", ha añadido asimismo Erlich en su publicación, en la que también agrega una imagen en la que...

| etiquetas: dana erlich , embajadora , israel , españa , guerra , irán
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
pepel #4 pepel
No a las genocidas.
15 K 180
frankiegth #8 frankiegth *
#4. Es incluso peor, a la larga con sus actos y sus mentiras lo que pretenden es someter al resto de planeta como sus esclavos, literalmente.
2 K 40
calde #1 calde *
Dana, te lo aclaro por si te resulta complejo de entender ese mensaje de Pedro Sánchez:

I R O S __ A __ T O M A R __ P O R __ C U L O ! ! ! !

:peineta:

Y dejad de molestar con lloriqueos.
5 K 76
Pertinax #9 Pertinax *
Dana, tu familia procede de Argentina. Eres menos semita que cualquier palestino. Conoces Oriente Medio desde antes de ayer. Vete a dar lecciones a tu padre.
4 K 61
sotillo #10 sotillo
#9 Y que se vuelva a Argentina de donde nunca debió salir
2 K 37
#7 Dedalos *
Simplistas?

Mucha gente espera veros juzgados en la corte penal internacional por genocidio.

Allí queremos veros dando explicaciones.
4 K 55
#2 Leclercia_adecarboxylata
"No a la guerra" es demasiado simplista, es español A1. Como cuando te hacen una pregunta y respondes con un "sí" o un "no". No no, eso es demasiado simplista.

Hay que usar un lenguaje nivel Góngora o superior para expresar ideas.
3 K 53
reithor #3 reithor
Es nivel Donald, que es a quien le mandó el mensaje. Por cierto, ¿Que hace esta persona aquí? Se pire ya a su tierra prometida.
2 K 38
aupaatu #5 aupaatu
Si,más claro es no a lós genocidios ni a los asesinatos de civiles ,pero Pedro es más diplomático
2 K 36
magnifiqus #6 magnifiqus
No a los genocidas como tu presidente y parte de tus compatriotas. No a los criminales de guerra como tu presidente y parte de tus compatriotas. No a los terroristas como tu presidente y parte de tus compatriotas. No a las defensoras de genocidas, criminales de guerra y terroristas como tú.
2 K 33

menéame