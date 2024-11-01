Dana Erlich, embajadora de facto de Israel en España, responde al 'No a la guerra' de Sánchez: "No a los eslóganes simplistas"

En un mensaje publicado en X, Erlich, aunque sin mencionar a Sánchez o a las palabras del Ejecutivo directamente, ha criticado la utilización de "eslóganes simplistas". "No a los eslóganes simplistas, No a la manipulación de la información. No a la hipocresía. No a la pedagogía sesgada", ha destacado la embajadora de facto de Israel en España. "No al régimen iraní. No al terrorismo. No al silencio cuando israelíes y judíos están siendo atacados", ha añadido asimismo Erlich en su publicación, en la que también agrega una imagen en la que...
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I R O S __ A __ T O M A R __ P O R __ C U L O ! ! ! !
Y dejad de molestar con lloriqueos.
Mucha gente espera veros juzgados en la corte penal internacional por genocidio.
Allí queremos veros dando explicaciones.
Hay que usar un lenguaje nivel Góngora o superior para expresar ideas.