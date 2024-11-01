Cuomo difunde un vídeo de IA con los "delincuentes de Mamdani": un afroamericano con una kufiya robando, un maltratador y un proxeneta

No sólo es que aparezca Zohran Mamdani como el referente político de los delincuentes de Nueva York. Es que, además, esos delincuentes del vídeo generado por Inteligencia Artificial difundido por la campaña de Andrew Cuomo es un cúmulo de prejuicios racistas. El vídeo muestra a los seguidores de. Mamdani como asaltantes, maltratadores, proxenetas, traficantes de drogas, conductores borrachos y ladrones afroamericanos con kufiyas, el pañuelo palestino.
Es como si se hiciese por hacer ver que la IA vale, como si hubiera que vender el producto aunque no valga; hay mucho dinero invertido y la verdad es que sobra gente para tragarse el producto por la novedad. De esa gente no vamos a opinar.
El asaltante, el maltratador, el proxeneta, el traficante de drogas, la borracha... son blancos, pero ojo, es racista porque el ladrón es afroamericano.
Luego se extrañarán de que Vox esté subiendo como la espuma y Trump gane las elecciones.
De hecho, creo que lo han hecho a propósito, poner a todos los delincuentes blancos excepto uno, y dejar que la prensa woke empiece a chillar porque ese uno es negro... mientras pasa de puntillas por todos los demás que son blancos. Y han caido.