Cuomo difunde un vídeo de IA con los "delincuentes de Mamdani": un afroamericano con una kufiya robando, un maltratador y un proxeneta

No sólo es que aparezca Zohran Mamdani como el referente político de los delincuentes de Nueva York. Es que, además, esos delincuentes del vídeo generado por Inteligencia Artificial difundido por la campaña de Andrew Cuomo es un cúmulo de prejuicios racistas. El vídeo muestra a los seguidores de. Mamdani como asaltantes, maltratadores, proxenetas, traficantes de drogas, conductores borrachos y ladrones afroamericanos con kufiyas, el pañuelo palestino.