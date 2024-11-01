edición general
Cuomo difunde un vídeo de IA con los "delincuentes de Mamdani": un afroamericano con una kufiya robando, un maltratador y un proxeneta

No sólo es que aparezca Zohran Mamdani como el referente político de los delincuentes de Nueva York. Es que, además, esos delincuentes del vídeo generado por Inteligencia Artificial difundido por la campaña de Andrew Cuomo es un cúmulo de prejuicios racistas. El vídeo muestra a los seguidores de. Mamdani como asaltantes, maltratadores, proxenetas, traficantes de drogas, conductores borrachos y ladrones afroamericanos con kufiyas, el pañuelo palestino.

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Tienen que tirar de todo el arsenal de mentiras y manipulaciones viendo que Mamdani les va a arrasar en NY
themarquesito #8 themarquesito
Cuomo está completamente desesperado
#2 soberao
Capaz que la AI haya sacado el vídeo así de racista ella sola, que al final no es más que una máquina que recibe un aprendizaje...
Malinke #6 Malinke
Todavía le falta a la IA. Y creo que aunque la IA fuera perfecta, faltarían ideas para que no cantase el guión.
Es como si se hiciese por hacer ver que la IA vale, como si hubiera que vender el producto aunque no valga; hay mucho dinero invertido y la verdad es que sobra gente para tragarse el producto por la novedad. De esa gente no vamos a opinar.
#1 Pozitronico
El artículo incluye el vídeo objeto del mísmo
Lenari #4 Lenari
[...] es un cúmulo de prejuicios racistas El vídeo muestra a los seguidores de. Mamdani como asaltantes, maltratadores, proxenetas, traficantes de drogas, conductores borrachos y ladrones afroamericanos con kufiyas, el pañuelo palestino.

El asaltante, el maltratador, el proxeneta, el traficante de drogas, la borracha... son blancos, pero ojo, es racista porque el ladrón es afroamericano.

Luego se extrañarán de que Vox esté subiendo como la espuma y Trump gane las elecciones.

De hecho, creo que lo han hecho a propósito, poner a todos los delincuentes blancos excepto uno, y dejar que la prensa woke empiece a chillar porque ese uno es negro... mientras pasa de puntillas por todos los demás que son blancos. Y han caido.
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
#4 Es racista porque el vídeo en sí es una racistada de cojones. No hace falta que te hagas el retrasado quedándote con lo superficial, aunque bueno, pensándolo bien tal vez no sea algo que puedas evitar hacer, visto lo visto.
#7 XXguiriXX
#4 El problema no es que es racista, sino que es difamación basada en mentiras. Por suerte es NY que está a años luz de lugares donde partidos como Vox, o el propio Trump, podrían engañar a la gente ignorante y gilipollas. En vez de quitar votos a Mamdani el tarado de Cuomo se los ha quitado a él mismo.
