Se cumplen 220 años de Trafalgar: la derrota franco-española que frenó a Napoléon y cambió el rumbo del mundo

Hace 220 años, el 21 de octubre de 1805, tuvo lugar frente a las costas del cabo Trafalgar, en Cádiz) una de los combates navales más decisivas de la historia moderna: la Batalla de Trafalgar. Enfrentó a la armada británica contra la alianza naval franco-española en el contexto de las Guerras Napoleónicas. El resultado selló la supremacía británica en los mares durante más de un siglo, un freno a la expansión napoléonica y el principio del ocaso del Imperio Español.

4 comentarios
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Derrota porque el almirante frances (Villeneuve) era un cagon que no tuvo huevos a decirle que no se debia salir a combatir con los ingleses a Napoleon desoyendo a los capitanes españoles que aconsejaban no salir.
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
Y todo gracias en último término a Carlos IV el tonto de los relojes, María Luisa de Parma la Bruja y Fernando VII el abyecto.
lavacaquellora #1 lavacaquellora *
Para saber más sobre la batalla, y sus mitos y leyendas, recomiendo la conferencia "Trafalgar, la derrota naval" en La March:
youtu.be/kNSwQ3LS-Yk
Payball #2 Payball
También muy interesante el podcast de Memorias de un Tambor: memoriasdeuntambor.com/trafalgar
