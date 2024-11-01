Se cumplen 220 años de Trafalgar: la derrota franco-española que frenó a Napoléon y cambió el rumbo del mundo

Hace 220 años, el 21 de octubre de 1805, tuvo lugar frente a las costas del cabo Trafalgar, en Cádiz) una de los combates navales más decisivas de la historia moderna: la Batalla de Trafalgar. Enfrentó a la armada británica contra la alianza naval franco-española en el contexto de las Guerras Napoleónicas. El resultado selló la supremacía británica en los mares durante más de un siglo, un freno a la expansión napoléonica y el principio del ocaso del Imperio Español.