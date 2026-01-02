Cuenta atrás para el regreso a la Luna: los cuatro astronautas de Artemisa 2 serán los humanos que más se alejen de la Tierra

El 6 de febrero es la fecha prevista para el primer viaje lunar desde 1972: cuatro astronautas darán una vuelta alrededor de nuestro satélite en un viaje que durará en total 10 días. Darán una vuelta alrededor de nuestro satélite a bordo de la nave Orión y regresarán tras permanecer en el espacio un total de 10 días. "No pisarán la Luna pero van a ser los humanos que más se alejen de la Tierra en la historia, pues se situarán a entre 426.000 y 434.500 kilómetros de distancia. Batirán el récord del Apolo 13 de 400.171 km