Cuenta atrás para el regreso a la Luna: los cuatro astronautas de Artemisa 2 serán los humanos que más se alejen de la Tierra

El 6 de febrero es la fecha prevista para el primer viaje lunar desde 1972: cuatro astronautas darán una vuelta alrededor de nuestro satélite en un viaje que durará en total 10 días. Darán una vuelta alrededor de nuestro satélite a bordo de la nave Orión y regresarán tras permanecer en el espacio un total de 10 días. "No pisarán la Luna pero van a ser los humanos que más se alejen de la Tierra en la historia, pues se situarán a entre 426.000 y 434.500 kilómetros de distancia. Batirán el récord del Apolo 13 de 400.171 km

4 comentarios
taSanás #1 taSanás
“Regreso” dice :troll:
3 K 37
TripleXXX #2 TripleXXX
#1 A eso venía, vaya titular.
0 K 8
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
#1 ¿Otro negacionista?
0 K 14
HeilHynkel #4 HeilHynkel
La cosa mola un huevo, aunque sea un sobrevuelo lunar (que tiene mérito de cojones) pero comentaba un detalle el astrofriki. Cuando hicieron el programa Apollo, empezaron por arriba, la cápsula, luego el módulo lunar, el vehículo de vuelta ... y luego, en función de lo que habías hecho, diseñabas el cohete que te hacía falta. Si lo piensas, tiene su lógica.

En el artemis lo han hecho al revés, primero el cohete y como lo que necesites para alunizar (que todavía no está listo) no quepa o pese demasiado .. adiós muy buenas (el sobrevuelo es solo una de las fases de la misión lunar, no necesita módulo de descenso, no volver a subir, ni decelerar, ...)
0 K 17

