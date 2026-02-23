·
7
meneos
23
clics
La cuenta atrás del alquiler en Alicante: mudanzas forzosas ante aumentos impagables
Los contratos firmados hace cinco años llegan a su fin con precios casi duplicados que empujan a las familias a tensar sus finanzas para hacer compras in extremis, cada vez más lejos de la ciudad
etiquetas
vivienda
especulacion
alquiler
actualidad
6 comentarios
actualidad
#2
platypu
*
Este usuario ha perdido completamente la cabeza. Es algo parecido a la Belarra pero sin cobrar 100k
3
K
54
#3
drstrangelove
Hace 20 años los contratos de alquiler eran "indefinidos", tú te metías ahí de por vida y sólo te podían subir el IPC, sólo podían echarte si querían vender (y tú tenías derecho de tanteo) o si necesitaban la vivienda para ellos o algún familiar, y además tenían que demostrarlo fehacientemente.
Y la cosa funcionaba.
Fue el tarado de Rajoy el que lo jodió todo, con la limitación de 5 años de contrato, ya veían venir lo de la gentrificación y los fondos buitre y fueron preparando el terreno.
Y el Sánchez tampoco revierte nada. Tenemos lo que nos merecemos.
6
K
54
#4
Nastar
#3
funcionaba para los inquilinos, para el dueño del piso no tanto.
Mi vivienda es mi vivienda, y cuando a mi me parezca he de poder (con los preavisos correspondientes) recuperarla.
Sea para lo que sea.
Y si no te gusta, comprate la tuya propia.
Y con esta subnormalidad de "aunque no son los dueños es su hogar" van a conseguir que cada 5 años larguemos a los inquilinos actuales y metamos otros, para que no cojan demasiado apego a "su hogar".
3
K
29
#5
Iqui_Balam
#4
tu vivienda no puede ser un valor de inversión. I aunque se haya permitido y estimulado este negocio, el rentismo tiene que acabar para dejar paso a la vida.
3
K
15
#6
Andreham
#4
Tu vivienda no es tuya si no vives en ella.
En caso contrario, lo que tienes es un bien de inversión, como empresario, una "mercancía".
Y por mucho que te desagrade, las mercancías, el mercado, el intercambio de bienes y servicios, se rige por unas normas y unas leyes.
Esas leyes, por ejemplo, pueden indicar que si se inicia un servicio de carácter crítico y/o vital, como es dar acceso a vivir dentro de una vivienda que estás secuestrando como langosta y sanguijuela, este debe…
» ver todo el comentario
2
K
14
#1
NPCMeneaMePersigue
La secta de pederastas provocó medio millon de deshaucios en la anterior crisis y otra vez ahora a miles de personas
Lo arreglamos siendo hostiles con los guiris, turistas, quejandonos del tiempo en redes, cambio climatico y masificacion
Recuperemos el país de las garras del mossad y su secta
1
K
23
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
