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El "si cuela, cuela" se va de las manos en vivienda: pedir 550.000 euros por una casa que Idealista tasa en 390.000

Si tomamos el extremo bajo —el más coherente cuando el inmueble está sin actualizar— el sobreprecio es de 163.000 euros (550.000 – 387.000), es decir, un 42,1% por encima del valor de referencia. Incluso usando el extremo alto, el margen sigue siendo obsceno: 74.000 euros (+15,5%). En un mercado sano, esa distancia se justificaría con una reforma integral, mejoras estructurales o una singularidad clara. Aquí no la hay: el valor extra se apoya en una frase implícita: “a ver si cuela”.

| etiquetas: vivienda , casas , inmobiliaria
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3 comentarios
2 1 1 K 13 actualidad
#3 topecb
Si nos basamos en la "tasación" de idealista que no es más que un bigdata pero sin base legal... :roll:
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Eibi6 #2 Eibi6
Y no olvidemos que Idealista en si ya tasa por encima
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FunFrock #1 FunFrock
Cuando decimos q el mercado se regula solo es exactamente esto
Tú puedes poner el precio q quieras, q la gente decidirá si sí o si no
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menéame