El "si cuela, cuela" se va de las manos en vivienda: pedir 550.000 euros por una casa que Idealista tasa en 390.000

Si tomamos el extremo bajo —el más coherente cuando el inmueble está sin actualizar— el sobreprecio es de 163.000 euros (550.000 – 387.000), es decir, un 42,1% por encima del valor de referencia. Incluso usando el extremo alto, el margen sigue siendo obsceno: 74.000 euros (+15,5%). En un mercado sano, esa distancia se justificaría con una reforma integral, mejoras estructurales o una singularidad clara. Aquí no la hay: el valor extra se apoya en una frase implícita: “a ver si cuela”.