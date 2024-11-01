Cuba se prepara para la guerra ¿con burros?  

En Cienfuegos ya inició el llamado Año de Preparación para la Defensa 2026. Una vez más, las Fuerzas Armadas Revolucionarias insisten en la doctrina de la «guerra de todo el pueblo» y muestran, con orgullo, cómo se están preparando ante una supuesta agresión externa. ¿Lo más llamativo? En los ejercicios aparecen burros como parte de los medios para la defensa.