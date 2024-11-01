edición general
Cuba se prepara para la guerra ¿con burros?  

En Cienfuegos ya inició el llamado Año de Preparación para la Defensa 2026. Una vez más, las Fuerzas Armadas Revolucionarias insisten en la doctrina de la «guerra de todo el pueblo» y muestran, con orgullo, cómo se están preparando ante una supuesta agresión externa. ¿Lo más llamativo? En los ejercicios aparecen burros como parte de los medios para la defensa.

comentarios
AlaarLowe #1 AlaarLowe
Tienen mucha dignidad para defenderse, pero muy poca para alimentar a su gente
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#1 no falla: comentario lleno de cinismo... enero de 2026

Cuba lleva décadas de bloqueo y sanciones, impuesto por Estados Unidos.
Algo que la ONU condena abrumadoramente cada año, por cierto.

Si, Cuba tiene mucha dignidad.
Pero tu sigue defendiendo al verdugo
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
#0 a ver si este tuyo tiene más suerte que el mío.
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
#4 ese komando kalimoxo bueno....
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#5 Si quieres y lo pides por favor voto negativo también a la tuya para que no queden tus prejuicios en evidencia, galán.
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
#7 galán, yo vengo aquí por las risas. Lo que votes o dejes de votar me la pela. Que pareces nuevo.
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#8 Ya, ya. Tu respuesta a quedar en evidencia es "lo hago por las risas". Deberías hacer autocrítica.
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#9 pero que dices de evidencia? :palm: :wall:
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
#10 Si necesitas ayuda para entenderlo, puedes pedirlo por favor. No tengo ningún problema en explicar algo a quien no es capaz de entenderlo por sí sólo... siempre que tenga un mínimo de educación.
Findeton #2 Findeton
Por $10 al mes me da que las Fuerzas Armadas "Revolucionarias" van a dejar el fusil en el suelo y salir corriendo a casa en cuanto escuchen el primer petardo.
