más visitadas
7905
clics
Guerra de Ucrania: Pokrovsk, Myrnograd y Kupiansk, en situación crítica
4845
clics
No es un pájaro, no es Clark Kent, es "perro con gafas": los tuiteros resumen las pullas de Sánchez y el show de las derechas en la comisión del Senado
5473
clics
Precipitaciones medias anuales en Europa (2023)
4111
clics
“Aparcas como un gilipollas”. Las pegatinas imposibles de quitar que están triunfando contra los que no saben dejar su coche entre las cuatro líneas
3747
clics
Qué es la línea de Wallace, la frontera invisible que los animales nunca traspasan
más votadas
470
Madrid Network, el chiringuito de Esperanza Aguirre y Ayuso, dio un préstamo de 730.000 euros al cabecilla de la trama “eólica”, del PP
250
El Gobierno comunica oficialmente a la Fundación Franco la apertura del proceso para extinguirla
599
Bochorno general ante la ovación de los cargos del Govern a Carlos Mazón en el aniversario de la DANA: "Los aplausos de la vergüenza"
450
Activistas por la vivienda manchan con pintura a cargos directivos de los fondos buitre
515
Un medicamento viviente que cabe en una cuchara salva la vida de ocho jóvenes con el cáncer infantil más común
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
25
meneos
61
clics
Los cuatro hombres detenidos por la violación en manada en Pamplona dejaron a la universitaria bajo un árbol y le quitaron el móvil
Los cuatro hombres detenidos en Pamplona ayer por la violación grupal de una joven universitaria en una fiesta de la facultad celebrada el viernes pudieron robarle también su...
|
etiquetas
:
violacion
,
manada
,
pamplona
20
5
3
K
93
actualidad
35 comentarios
20
5
3
K
93
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#20
Anfiarao
#18
de izquierdas de verdad, dice el colega.
No engañas a nadie, tovarich
0
K
11
#25
JotaMcnulty
#23
que les follen a esos. La batalla intelectual entre VOX y Meneame es una barbarie por ver a ver quien es más subnormal.
Así está el tema.
0
K
11
#24
silvano.jorge
#19
estoy pidiendo que no insulte, aunque tú le aplaudas con las orejas.
0
K
11
#34
UsuarioXY
#24
yo no he aplaudido a nadie, lo que no soy es un ser superior para decirle a los demás adónde deben o no entrar.
0
K
6
#5
ansiet
Yo puse un comentario en esta que es relacionada y me tildaron de Fascista de militante de Box etc, etc...
menea.me/2g4pf
0
K
10
#11
Khanbaliq
#5
No lo entiendo porque, si llevas la banderita palestina en el avatar, todo comentario racista deja de ser racista por arte del birlibirloque.
0
K
7
#12
Expat_Guinea_Ecuatorial
#5
Te fusilarian si pudieran, consuelate que solo sean insultos
1
K
20
#21
JotaMcnulty
#5
yo te llamé facha. Pero entiéndelo, me disfracé de Ratoncolorao y Cerdojusticiero. Vamos, que me disfracé de meneante medio.
0
K
11
#27
ansiet
*
#21
Te refieres a esto?
menea.me/2g4pf
1
K
21
#28
JotaMcnulty
#27
sí
0
K
11
#35
Toponotomalasuerte
#5
acabo de ver tu comentario, y te dijeron que es racista por qué es un comentario racista.
Si se acosa a las mujeres, me la suda de donde sea el mamarracho que lo hace, la policía tiene que actuar. A ti te preocupa más el color de piel que el hecho en si. Lee tu comentario y verás que no te quejas de lo que se le hace a las mujeres, si no se que sean magrebíes quienes lo hagan.
Y sinceramente, una cosa es real, que si el agresor es extranjero la policía es especialmente diligente. Cosa que me alegro, pero podía ponerle el mismo empeño con el clero o los compañeros o los que cometen esas chiquilladas divertidas como quemar mendigos, apalizar homosexuales o humillar a mujeres. No?
0
K
9
#33
Toponotomalasuerte
#17
a ver. Las manifestaciones que quieres tú son las de sacar la mierda racista que tienen unos dentro. Tú quieres meter en el saco a los inmigrantes y te la suda la víctima, no te engañes, eso lo olemos a kilómetros de distancia.
Y si va a haber manifestaciones, como siempre. Espero verte en el próximo 8m pidiendo más seguridad para las mujeres.
0
K
9
#1
JotaMcnulty
Todos recordamos que para la anterior manada, hubo cientos de portadas en meneame, no era sensacionalismo y era de justicia meter cuantas más portadas con los nombres y las profesiones de los violadores.
Esta última manada será sensacionalismo y tumbarán todas las noticias.
Se volvió a ver en analfabeteame.
8
K
-4
#2
Khanbaliq
#1
Por alguna razón que no alcanzo a comprender, me da en la nariz que en la anterior violación, pensabas que la víctima era un guarra y, en esta, piensas que no lo es.
Por lo que sea, eh, por lo que sea.
15
K
142
#10
Expat_Guinea_Ecuatorial
*
#2
Lo que un meneante piense es irrelevante. Felipe Gonzalez (Mr X) decia que una cosa es la opinion publica y otra la opinion publicada. Los medios del gobierno, los partidos del gobierno, los que mueven el cotarro, no daran visibilidad a esta. Las comparaciones son odiosas, al final no depende del delito sino del delincuente
1
K
20
#14
Khanbaliq
#10
¿Y que tiene que ver esa sucesión de eslóganes sin mucho sentido con lo que yo he escrito?
1
K
10
#22
Andreham
#10
Correcto, por eso antes os rasgabais las vestiduras cuando "todo eran manadas" y ahora el término os mola.
Vamos, yo sin entrar a la noticia no tenía claro quién eran los violadores, pero sólo leyendo dos llantos ya tengo claro que deben ser extranjeros. La duda es si moros o sudacas. Seguramente sudacas porque si hay silencio administrativo es porque ahora la gente de suramerica son buenos inmigrantes que comparten cultura y religión y no se puede hablar muy mal de ellos.
Si son moros... Ya mandareis más meneos.
0
K
8
#29
Narmer
*
#22
Son argelinos y ya van varios envíos, alguno hasta en portada.
Y, para más inri, algunos con orden de expulsión.
0
K
7
#32
Toponotomalasuerte
#10
"no darán visibilidad a esta" jsjsjsjsjsjs yo a veces pienso que cojones os metéis en el desayuno....
Está publicada en el mundo, la de ayer en antena 3, el país lo público y hasta el diario.es.
Pero oye.... No se le da visibilidad jijijijijijijijiji menuda fumada.
0
K
9
#15
shibabcn
#2
eso mismo es lo primero que me ha venido a la cabeza...
0
K
8
#16
UsuarioDuro
#2
Porque cree el ladrón...
0
K
9
#17
JotaMcnulty
#2
por lo que sea a meneame no le importa tanto esta victima, por lo que sea.
No veo portadas, ni manifestaciones, ni nada por el estilo.
Una víctima de segunda, está claro.
Por lo que sea eh
2
K
2
#3
ansiet
*
#1
- YO NO LA TUMBO -
2
K
27
#4
a69
#1
¿Según tu cual es la causa de la diferencia?
Lo pregunto desde el desconocimiento absoluto.
0
K
11
#6
ElenaCoures1
#4
Ninguna
Estos también son españoles de toda la vida con pulserita
0
K
7
#7
UsuarioXY
#4
el racismo.
1
K
16
#8
have_a_nice_day
#4
Que para la derecha solo son malas las violaciones si las hace un "morito"
6
K
57
#26
hazardum
#4
En este tipo de crímenes creo que habría varias formas de afrontarlo
- Es cierto que puede haber algunas personas que puedan dar más importancia a si los crímenes los cometen personas de fuera o distintas, por algún efecto de cercanía, ya que es difícil de asumir que gente que pueda ser tu vecino, primo, amigo, etc, sea capaz de hacer cosas tan atroces, pero si son de fuera o distintos, ya es más fácil de asimilar, porque son "otros"
- Otros dan más importancia si los crímenes lo…
» ver todo el comentario
0
K
8
#9
silvano.jorge
#1
si no te gusta la plataforma e insultas a sus usuarios, ¿para qué estás? deja de abrirte clones.
4
K
59
#19
UsuarioXY
#9
eso, que nos estropean la cámara de eco.
0
K
6
#13
Anfiarao
#1
qué será que los regres tienen cierta predilección por incluir el personaje de macnulti en su nick
0
K
11
#18
JotaMcnulty
#13
ese me copió. Y no soy regre, soy de izquierdas. Pero izquierda de verdad, no la ponzoña que va de izquierdas por aquí.
0
K
11
#23
Andreham
#18
Eres tan tan tan de izquierdas que solo te queda votar a Vox, a que sí.
0
K
8
#30
Esku
#1
a ver, aquí hay un dato que nunca podremos saber de ellos, que es en que trabajaban.
1
K
21
#31
Toponotomalasuerte
#1
si... ayer otro flipado me decía tb que no se hablaba de esto. Pero estás comentando en otra noticia de estos hijos de puta violadores.
Lo que si que no vas a ver, son sospechas de la chavala ni que se filtren sus datos o se la acuse de mentirosa.
Ya sabemos, el racismo puede a la misoginia.
Los cogieron no? Van a ir a la cárcel estos hijos de puta? Pero está vez ana rosa no hará un programa diciendo lo buenos chavales que eran.
0
K
9
Ver toda la conversación (
35
comentarios)
