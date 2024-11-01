·
Cuatro exdirigentes del PNV encarcelados por corrupción reciben el tercer grado sin llegar a la mitad de su condena
Solamente Alfredo de Miguel tendrá que pernoctar en prisión de lunes a jueves, ya que Aitor Tellería, Koldo Ochandiano y Xabier Sánchez Robles tiene ya semilibertad total con control telemático
#1
javibaz
La justicia es igual para todos.
2
K
36
#2
bioibon
*
Que puta vergüenza... Espero que Bildu le de una buena hostia electoral al PNV
0
K
17
#4
Pitchford
El PNV es más que un partido en el País Vasco. Siempre encuentras algún acólito que te echa una mano..
0
K
16
#3
Tensk
Los que protestan ahora ¿qué hacían cuando se les cedió la competencia de prisiones al País Vasco?
0
K
11
#5
Pitchford
#3
El avance se ha hecho contra el criterio técnico de Prisiones y merced a un recurso aceptado por la magistrada de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso
Siempre hay alguna alma caritativa..
2
K
39
#6
Aguarrás
#5
Ja "justicia" de la que tanto presumen está podrida no, lo siguiente. Vergüenza.
0
K
13
#8
ehizabai
*
¿Puedes explicar por qué mencionas la transferencia de prisiones, si el que decide esto es un juez?
¿Se debe al desconocimiento o es por enmierdar?
Aix, que me tiene ignorado
#_3
Me cuelgo de ti
#5
0
K
10
#10
trasparente
#5
Lo que ha decido la jueza de vigilancia penitenciaria es recurrible a instancias superiores. Ya ha habido casos de tercer grado de presos etarras que han sido recurridos y revocados. Lo que hace falta es que alguien los recurra, ni PSOE ni Bildu lo han a hacer. PP lo dudo, vete a saber lo que puede pasar en las próximas generales, en todo caso Vox.
0
K
7
#7
Macnulti_reencarnado
Los amigos del gobierno y sus prebendas.
0
K
9
#9
trasparente
El partido nunca abandona a los suyos, hagan lo que hagan.
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
