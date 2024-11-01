edición general
Cuatro exdirigentes del PNV encarcelados por corrupción reciben el tercer grado sin llegar a la mitad de su condena

Cuatro exdirigentes del PNV encarcelados por corrupción reciben el tercer grado sin llegar a la mitad de su condena

Solamente Alfredo de Miguel tendrá que pernoctar en prisión de lunes a jueves, ya que Aitor Tellería, Koldo Ochandiano y Xabier Sánchez Robles tiene ya semilibertad total con control telemático

javibaz #1 javibaz
La justicia es igual para todos. :palm:
bioibon #2 bioibon *
Que puta vergüenza... Espero que Bildu le de una buena hostia electoral al PNV
#4 Pitchford
El PNV es más que un partido en el País Vasco. Siempre encuentras algún acólito que te echa una mano..
#3 Tensk
Los que protestan ahora ¿qué hacían cuando se les cedió la competencia de prisiones al País Vasco?
#5 Pitchford
#3 El avance se ha hecho contra el criterio técnico de Prisiones y merced a un recurso aceptado por la magistrada de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso

Siempre hay alguna alma caritativa..
Aguarrás #6 Aguarrás
#5 Ja "justicia" de la que tanto presumen está podrida no, lo siguiente. Vergüenza.
ehizabai #8 ehizabai *
¿Puedes explicar por qué mencionas la transferencia de prisiones, si el que decide esto es un juez?
¿Se debe al desconocimiento o es por enmierdar?
Aix, que me tiene ignorado #_3
Me cuelgo de ti #5
#10 trasparente
#5 Lo que ha decido la jueza de vigilancia penitenciaria es recurrible a instancias superiores. Ya ha habido casos de tercer grado de presos etarras que han sido recurridos y revocados. Lo que hace falta es que alguien los recurra, ni PSOE ni Bildu lo han a hacer. PP lo dudo, vete a saber lo que puede pasar en las próximas generales, en todo caso Vox.
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
Los amigos del gobierno y sus prebendas.
#9 trasparente
El partido nunca abandona a los suyos, hagan lo que hagan.
