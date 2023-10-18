¿Cuántos metros de huerto necesitas para ser autosuficiente?

El sueño de muchos es alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Imagina poder cultivar tus propios alimentos, frescos y naturales, directamente del jardín a la mesa. Pero, ¿cuánto espacio necesitas para lograrlo? Si te has planteado esta pregunta, estás en el lugar adecuado. Hoy te revelaremos cuántos metros de huerto necesitas para que una familia de cuatro miembros sea autosuficiente en frutas y verduras.
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Luego está lo que se busque. Optimizar espacio o tiempo. Si queremos optimizar tiempo y hay espacio, los frutales son la solución. Luego con gallinas y ocas puedes tener controladas las hierbas y disponer de huevos o carne.
Desde luego prefiero el sistema que menos trabajo requiera habiendo espacio. El tema de herbáceas comestibles y sus frutos. Elevaría un pequeño área para cultivar de pie o sentado y tener unas tomateras, ajos, cebollas y tal.
Para mí la clave es hacer cómoda la autosuficiencia, porque no solo es comer, también es salud, y una espalda jodida es mal negocio.
¿Qué tenías sembrado? Hay que sembrar cosas de alta productividad si quieres con 100m autoabastecerse. Lechuga es mala inversión calórica.