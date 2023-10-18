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¿Cuántos metros de huerto necesitas para ser autosuficiente?

El sueño de muchos es alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Imagina poder cultivar tus propios alimentos, frescos y naturales, directamente del jardín a la mesa. Pero, ¿cuánto espacio necesitas para lograrlo? Si te has planteado esta pregunta, estás en el lugar adecuado. Hoy te revelaremos cuántos metros de huerto necesitas para que una familia de cuatro miembros sea autosuficiente en frutas y verduras.

| etiquetas: huerto , autosuficiente , persona , tamaño
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5 comentarios
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Catapulta #1 Catapulta
Por entrar al debate. Hoy día con agua y luz disponible para poner un invernadero pequeño puedes aumentar mucho la productividad.

Luego está lo que se busque. Optimizar espacio o tiempo. Si queremos optimizar tiempo y hay espacio, los frutales son la solución. Luego con gallinas y ocas puedes tener controladas las hierbas y disponer de huevos o carne.

Desde luego prefiero el sistema que menos trabajo requiera habiendo espacio. El tema de herbáceas comestibles y sus frutos. Elevaría un pequeño área para cultivar de pie o sentado y tener unas tomateras, ajos, cebollas y tal.

Para mí la clave es hacer cómoda la autosuficiencia, porque no solo es comer, también es salud, y una espalda jodida es mal negocio.
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ombresaco #2 ombresaco
Dicho esto, una estimación general que a menudo se cita para un huerto en condiciones óptimas es que un huerto de aproximadamente 400 a 600 m² podría ser suficiente para alimentar a una familia de cuatro personas con verduras y hortalizas durante todo el año. Claro está suponiendo una rotación eficiente de cultivos y condiciones favorables. Sin embargo, esta cifra puede variar según los factores mencionados anteriormente.
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Milmariposas #3 Milmariposas
Yo he tenido huerto de unos cien metros y ni por asomo podía autoabastecerme.
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Catapulta #4 Catapulta
#3 En la Antártida mal rendimiento.

¿Qué tenías sembrado? Hay que sembrar cosas de alta productividad si quieres con 100m autoabastecerse. Lechuga es mala inversión calórica.
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pitercio #5 pitercio
Hay que dejar sitio para el gallinero y una cochiquera. Si apañas con otros cuatro vecinos un par de cabras cada uno y un trozo de monte pastable ya vas camino de la desconexión.
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