¿Cuántos metros de huerto necesitas para ser autosuficiente?

El sueño de muchos es alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Imagina poder cultivar tus propios alimentos, frescos y naturales, directamente del jardín a la mesa. Pero, ¿cuánto espacio necesitas para lograrlo? Si te has planteado esta pregunta, estás en el lugar adecuado. Hoy te revelaremos cuántos metros de huerto necesitas para que una familia de cuatro miembros sea autosuficiente en frutas y verduras.