publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
107
clics
¿Cuántos exministros del PP y PSOE han entrado en prisión?
El socialista José Luis Ábalos ingresa este jueves en la cárcel por el ‘caso Koldo’, una presunta trama de corrupción durante la pandemia
|
etiquetas
:
ministros
,
pp
,
psoe
,
carcel
10
2
1
K
116
actualidad
10 comentarios
10
2
1
K
116
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Torrezzno
*
Pocos, muchos menos de los que deberían. Entre indultos y "fallos procesales" hay mucho mangante en la calle. Zaplana, Giñan, Chavez, Rajao....
6
K
81
#6
JuanCarVen
#1
Soria, Trillo, Aznar, González, Guerra, Montoro, Fernández Díaz, Matas, Rato, Barrionuevo, Pujol está en juicio con 95 años.
Uno se fija en Luis Roldán y es un chiste como corrupto comparado a lo que vino detrás.
Jesús Gil estaría orgulloso de todos ellos.
2
K
36
#8
tednsi
#6
Y no te olvides del Borbón.
0
K
9
#3
carlosjpc
*
Lo que es seguro es que el primer diputado nacional en activo que va al trullo es el Sr. Abalos. Pero en meneame les parece tan irrelevante que ni llega a portada ni está en candidatas.
2
K
21
#9
tednsi
#3
Y eso por qué? Porque ahí la justicia ha sido más rápida?
0
K
9
#7
omega7767
El gobierno del PP de Aznar indultando a los socialistas Barrionuevo como Vera tras dos meses en prisión.
Bipartidismo en estado puro, un engaño. Este era un pacto de no agresión real. Nos insultamos, pretendemos que nos odiamos, mucho teatro, pero realmente nos queremos/necesitamos el uno al otro.
La cosa fue diferente contra partidos nacionalistas y Podemos. Ahí pusieron toda la munición para destrozarlos.
1
K
19
#2
Barriales
*
Muchos de los que se lo hubiesen merecido. Incluido algún presidente.
1
K
16
#10
jdmf
Los suficientes como para no volver a votar a esos partidos
0
K
11
#4
Foxdie
Poquísimos.
0
K
7
#5
desastrecolosal
Uno de enmarea va de camino..
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
