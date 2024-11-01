¿Cuánto tienes que GANAR para comprar una vivienda en España?  

Comprar una vivienda en España ya no va de esforzarse más. Va de cuánto ganas, de si tienes ayuda… o de si te quedas fuera. En este vídeo salimos a la calle para poner sobre la mesa sueldos reales, alquileres reales y precios reales y responder a una pregunta incómoda: ???? ¿Se puede comprar vivienda en España en 2026? Porque el problema ya no es solo el precio de la vivienda. El verdadero filtro es la entrada, los sueldos y el contexto actual. Si sientes que ahorrar es imposible o que comprar una vivienda se te queda lejos....
Yo me pregunto, ¿se podría aguantar sin ser desahuciado si viniera otra crisis similar a la de 2008 si decides comprar una vivienda por qué tu situación actual es económicamente muy buena?
No “hemos” arreglado absolutamente nada desde la crisis del 2008 en este aspecto. Tenemos todas las papeletas de volver a vivir la misma situación más pronto que tarde.
Pero si bajas las exigencias de lugar y el estado de la vivienda se puede llegar a comprar con sueldos de 1200€, por supuesto ahorrando y haciendo tu muchas reparaciones. Lo que no puede ser es comprar un piso por 50M€ y gastarte en el lo que no esta escrito pq tiene que cumplir con estandares gilipollas de muchas revistas y claro para ese tipo de mentalidad ni con sueldos de 30m al mes te da