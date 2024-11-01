edición general
¿Cuánto tienes que GANAR para comprar una vivienda en España?

Comprar una vivienda en España ya no va de esforzarse más. Va de cuánto ganas, de si tienes ayuda… o de si te quedas fuera. En este vídeo salimos a la calle para poner sobre la mesa sueldos reales, alquileres reales y precios reales y responder a una pregunta incómoda: ???? ¿Se puede comprar vivienda en España en 2026? Porque el problema ya no es solo el precio de la vivienda. El verdadero filtro es la entrada, los sueldos y el contexto actual. Si sientes que ahorrar es imposible o que comprar una vivienda se te queda lejos....

toshiro #2 toshiro
Unos 2500 € al mes con unos 50/60 mil mínimo de entrada.
#6 Pitchford
Es más viable en general comprarla en pareja, como ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que ya no se forman casi parejas con la confianza requerida para comprar un piso a medias y menos mientras se es joven.
#5 poxemita
Depende, en algunas zonas tienes que ser ministro o familiar y en otras con un sueldo mediano te vale.
aupaatu #3 aupaatu *
Cuanto deberías ganar para votar al PP si quieres comprar una vivienda con tu sueldo
Barney_77 #8 Barney_77
#3 Cuanto tiempo lleva gobernando el PSOE y cuanto ha subido la vivienda en ese tiempo? Si, ya se que las competencias de vivienda estan en las comunidades, pero... De verdad no se puede hacer nada desde el gobierno? Se ha solucionado el problema en las zonas que se han aplicado las politicas aprobadas por el PSOE? No seria buena idea cambiar radicalmente ya que las "soluciones" que se han implementado no han servido para nada?
Atusateelpelo #14 Atusateelpelo
Aproximadamente 350 euros por cada 100k que pidas de hipoteca + 20% de entrada + 10% de costes (impuestos y demas).
Javi_Pina #4 Javi_Pina
En algunas zonas la pregunta es cuántas vidas necesitas.
rendri #7 rendri
Lo del 20% a la entrada para la hipoteca a mi me parece de los mayores filtros que se hacen. Entiendo el porqué y a los bancos, pero deberían eliminarlo y en todo caso hacer estudios reales de cuanto cobras en A y en B o cosas así. Si no alguien alquilado es IMPOSIBLE que se compre una casa
yabumethod #9 yabumethod
#7 Tambien se podria quitar los impuestos para la primera vivienda que ese 10 por ciento se acaba notando.
rendri #12 rendri
#9 cierto, y también regularizar el mercado de las inmobiliarias, porque para la mierda que hacen el 90% de las veces, con una infraestructura como empresa de lo más barata la ganancia que tienen es realmente desproporcionada y al final muchas veces sus honorarios se mete de manera "disimulada" en la venta de una casa.
Shuquel #15 Shuquel
#7 ¿Como a principios de siglo antes de que explotara la burbuja inmobiliaria?
beltzak #11 beltzak
¿Se puede comprar una vivienda en España con un muy buen sueldo y dinero ahorrado? Si.

Yo me pregunto, ¿se podría aguantar sin ser desahuciado si viniera otra crisis similar a la de 2008 si decides comprar una vivienda por qué tu situación actual es económicamente muy buena?

No “hemos” arreglado absolutamente nada desde la crisis del 2008 en este aspecto. Tenemos todas las papeletas de volver a vivir la misma situación más pronto que tarde.
MoñecoTeDrapo #13 MoñecoTeDrapo
El bote de Pasapalabra
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
Disfrutad lo votado.
Shuquel #16 Shuquel
#10 En cada comunidad autónoma
Atusateelpelo #17 Atusateelpelo *
Los que disfrutaron lo votado, y los que no votaron tambien, son los que se quedaron en la calle en la crisis del 2008.

Anda! Si #_10 me tiene en ignore {0x1f602}

Me cuelgo de ti, siento las molestias #16
#18 tobruk1234
Se puede comprar vivienda si, la pregunta siguiente seria donde quieres comprarla y en que estado tiene que estar la casa. Mucha gente quiere comprar un piso en el centro de las ciudades y que este para entrar a vivir, y claro eso cuesta un dineral.
Pero si bajas las exigencias de lugar y el estado de la vivienda se puede llegar a comprar con sueldos de 1200€, por supuesto ahorrando y haciendo tu muchas reparaciones. Lo que no puede ser es comprar un piso por 50M€ y gastarte en el lo que no esta escrito pq tiene que cumplir con estandares gilipollas de muchas revistas y claro para ese tipo de mentalidad ni con sueldos de 30m al mes te da
