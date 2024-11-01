Cuánto bajará tu sueldo en 2026 por las cotizaciones extra para reforzar el sistema de pensiones

El MEI aparece en la nómina bajo un apartado denominado "Cotización MEI" o similar. Respecto a los tipos que se pagan en 2026, el 0,75% de esta cuota correrá a cargo de la empresa y el 0,15%, a cargo del trabajador, mientras que los autónomos asumen el 0,9% completo...
| etiquetas: empleo , impuestos , pensiones
La cuota de solidaridad se dirige a las nóminas que superan la base máxima de cotización, fijada en 5.101,2 euros mensuales
El que cotiza 5000 euros mensuales es porque no tiene un sueldo bajo.
En cuanto al MEI sube el 0.15%, que para un sueldo de 3000€/mes no llega a 5€
Me parece preocupante confundir "cotizar 5000€" con pensar que se cobra esa cantidad en limpio, el meme se cuenta solo.
Cotizar es cotizar, es cobrar el bruto y luego hay que descontar IRPF, cotizaciones a la seguridad social, contingencias, etc. Lo has vendido como que es un gran sueldo y yo te digo que no te permite grandes lujos, vives bien, pero no es una locura. Entiendo que no quieras asumir que te tire a la cara que piensas que es un gran sueldo, pero no me vendas la moto de que es gente que vive a base de lujos porque ni por… » ver todo el comentario
El que mea fuera de tiesto eres tú. Tú cobras en bruto, de ahí te descuentan tus cotizaciones, y te ingresan el líquido a percibir. Que querías decir líquido a percibir en vez de cobrar, pues bueno. Pero cobrar cobras el sueldo bruto.
Exacto, tú mismo lo dices.
La media de cotización es un 28,30% de tu sueldo.
"Me parece preocupante confundir "cotizar 5000€" con pensar que se cobra esa cantidad en limpio"....preocupante es que confundes la base de cotización y el sueldo
No te enteras mucho, te lo repito: Si cotizas 5000 euros al mes es porque tu sueldo triplica esa cantidad, como mínimo
Nadie cotiza 5 000 euros al mes. Cotizas como MÁXIMO POR 5.000, es decir 312,21 euros más 1.500 la empresa. Y eso es la máxima cotización.
El IRPF va por otro lado y es otra cosa.
No me has entendido.
Lo máximo que cotizas son 312 euros al mes. Las cotizaciones tienen un tope. Ganes 5 000 o 500 000 euros al mes, cotizas eso.
www.jenasa.com/fiscal-laboral-y-contable/se-elimina-el-tope-maximo-de-
He trabajado como músico muchos años y se cotiza doble triple y lo que quieras
Por cierto 5000€ es más del doble que el sueldo medio español. Se puede vivir muy bien, ya me gustaría a mi.
Hoy será un poquito más y mañana nos quitarán el 35% porque hay que apagar otro fuego....
Justamente eso es el chocolate del loro. El despilfarro real se nos va en sobrecostes de concesiones y subcontratas. Donde hace falta poner la lupa es en los contratos a dedo de muchas administraciones.
Ya se que no eres rico porque perro Xanxez te quita tu dinero de nómina.