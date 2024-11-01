edición general
Cuánto bajará tu sueldo en 2026 por las cotizaciones extra para reforzar el sistema de pensiones

Cuánto bajará tu sueldo en 2026 por las cotizaciones extra para reforzar el sistema de pensiones

El MEI aparece en la nómina bajo un apartado denominado "Cotización MEI" o similar. Respecto a los tipos que se pagan en 2026, el 0,75% de esta cuota correrá a cargo de la empresa y el 0,15%, a cargo del trabajador, mientras que los autónomos asumen el 0,9% completo...

| etiquetas: empleo , impuestos , pensiones
Sinfonico #2 Sinfonico
Un poco irrelevante, y algo sensacionalista, porque esta cuota sólo se aplica a los sueldos más altos:
La cuota de solidaridad se dirige a las nóminas que superan la base máxima de cotización, fijada en 5.101,2 euros mensuales
El que cotiza 5000 euros mensuales es porque no tiene un sueldo bajo.
5
jonolulu #3 jonolulu
#2 Y además ya se venía pagando.

En cuanto al MEI sube el 0.15%, que para un sueldo de 3000€/mes no llega a 5€
4
#4 diablos_maiq
#2 No dice que cotiza 5000 euros sino que su base de cotización es de esa cantidad.
1
Sinfonico #6 Sinfonico
#4 Dice que SUPERA LA BASE MÁXIMA que son 5101.... yo por superar entiendo pagar más de eso
1
MacMagic #5 MacMagic
#2 Tampoco es un sueldo alto, lo vendes como si fueran ricos y la mayoría que cobra eso vive bien sin grandes desmanes. Claro, hemos normalizado estar en modo supervivencia.
0
Sinfonico #8 Sinfonico
#5 Si cotizas 5000 euros al mes es que ganas bastante más de eso, modo supervivencia con un sueldo así?, tú que te mueves , en avión?
2
#12 minoch4
#8 hombre supervivencia dos o tres viajecitos al año,chalecito, buenos coches, coles privados algún q otro buen restaurante al mes es q se va un poco joer es q ahora toca ir a esquiar es q no llega{palm}
0
Sinfonico #14 Sinfonico
#12 Y que la coca no la regalan :troll:
2
MacMagic #16 MacMagic
#8 #9 Cotizar 5000€ != cobrar 5000€ al mes limpios. Probablemente cotizando 5000€ te llegue limpios unos 3500€ y de esos hay que empezar a descontar alquiler/hipoteca, comer, vestirse etc. Vamos, no vives entre billetes, vives bien y depende de que zonas, vives sin grandes lujos. Como he comentado antes, se piensa que eso son grandes cantidades ya que hemos normalizado sobrevivir mes a mes.

Me parece preocupante confundir "cotizar 5000€" con pensar que se cobra esa cantidad en limpio, el meme se cuenta solo.
0
Morrison #18 Morrison
#16 Cotizar 5000€ es cobrar 5000€. A lo que tú te refieres es el Líquido a percibir, que es lo que te ingresan, pero cobrar cobras 5000€, de ahi se descuentan tus cotizaciones.
1
MacMagic #20 MacMagic
#18 Entiendo que quieras insistir y no reconocer que measte fuera de tiesto.

Cotizar es cotizar, es cobrar el bruto y luego hay que descontar IRPF, cotizaciones a la seguridad social, contingencias, etc. Lo has vendido como que es un gran sueldo y yo te digo que no te permite grandes lujos, vives bien, pero no es una locura. Entiendo que no quieras asumir que te tire a la cara que piensas que es un gran sueldo, pero no me vendas la moto de que es gente que vive a base de lujos porque ni por…   » ver todo el comentario
1
Morrison #22 Morrison
#20 Entiendo que quieras insistir y no reconocer que measte fuera de tiesto.

El que mea fuera de tiesto eres tú. Tú cobras en bruto, de ahí te descuentan tus cotizaciones, y te ingresan el líquido a percibir. Que querías decir líquido a percibir en vez de cobrar, pues bueno. Pero cobrar cobras el sueldo bruto.


Cotizar es cotizar, es cobrar el bruto y luego hay que descontar IRPF, cotizaciones a la seguridad social, contingencias, etc.

Exacto, tú mismo lo dices.
1
Garbns #30 Garbns
#22 el mensaje de #16 va más bien dirigido a #8
0
Sinfonico #23 Sinfonico
#16 O no me entiendes o no estamos hablando de lo mimo o también cabe la posibilidad de que estés hablando sin saber.
La media de cotización es un 28,30% de tu sueldo.
"Me parece preocupante confundir "cotizar 5000€" con pensar que se cobra esa cantidad en limpio"....preocupante es que confundes la base de cotización y el sueldo
No te enteras mucho, te lo repito: Si cotizas 5000 euros al mes es porque tu sueldo triplica esa cantidad, como mínimo
1
HeilHynkel #26 HeilHynkel
#8

Nadie cotiza 5 000 euros al mes. Cotizas como MÁXIMO POR 5.000, es decir 312,21 euros más 1.500 la empresa. Y eso es la máxima cotización.

El IRPF va por otro lado y es otra cosa.
0
Sinfonico #27 Sinfonico
#26 Pues por eso digo, que si cotizas 5000 euros es porque ganas un pastón
1
HeilHynkel #28 HeilHynkel
#27

No me has entendido.

Lo máximo que cotizas son 312 euros al mes. Las cotizaciones tienen un tope. Ganes 5 000 o 500 000 euros al mes, cotizas eso.
0
Sinfonico #29 Sinfonico
#28 Me da que no
www.jenasa.com/fiscal-laboral-y-contable/se-elimina-el-tope-maximo-de-

He trabajado como músico muchos años y se cotiza doble triple y lo que quieras
1
Morrison #9 Morrison
#5 Bueno alguien que cobre 5000€ al mes creo que puede permitirse pagar 10 euritos para la hucha de las pensiones.

Por cierto 5000€ es más del doble que el sueldo medio español. Se puede vivir muy bien, ya me gustaría a mi.
2
#25 Zerjillo
#9 Pero los liberalistos lloran porque son 5€ suyos que se los va a gastar el Perro Sanxe en algún lío...
1
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Por ejemplo, un trabajador con un salario bruto de unos 24.000 euros, correspondiente al salario mediano de 2024 según el decil de salarios del INE, verá que su aportación al MEI en 2026 será de aproximadamente 36 euros anuales, cerca de 3 euros al mes.
2
Morrison #10 Morrison
Resumen del artículo. Tú sueldo no bajará a no ser que cobres más de 5600€ al mes.
1
YSiguesLeyendo #17 YSiguesLeyendo
RECORDATORIO: con lo que más baja tu sueldo real es con la inflación y la no deflactación del IRPF, tienes una pérdida de poder adquisitivo brutal y el Gobierno recauda más gracias a la inflación, ¿crees que tiene ganas de combatirla? pues eso!
0
Morrison #24 Morrison
Con lo que más baja tu sueldo es con las subidas nimias que la CEOE y sindicatos nos regalan cada año en las negociaciones colectivas.
0
pedrario #7 pedrario
Leyendo comentarios aquí queda claro que los trabajadores, entre inflación y nuevos impuestos, no se pueden quejar si no dar gracias de no perder más dinero.
0
Furiano.46 #11 Furiano.46
El debate no está en si es mucho o es poco, si es de los que ganan 5000 o 3000€. El debate está en que los mismos vuelven a pagar para arreglar lo que los políticos despilfarran. Yo sé que las putas y la cocaína son caras, pero esos 3€, esos 5€ se los podían sacar de esos vicios.

Hoy será un poquito más y mañana nos quitarán el 35% porque hay que apagar otro fuego....
0
Morrison #13 Morrison
#11 Yo sé que las putas y la cocaína son caras, pero esos 3€, esos 5€ se los podían sacar de esos vicios.

Justamente eso es el chocolate del loro. El despilfarro real se nos va en sobrecostes de concesiones y subcontratas. Donde hace falta poner la lupa es en los contratos a dedo de muchas administraciones.
3
Furiano.46 #15 Furiano.46
#13 bueno, lo decía como comentario despechado pero claro que tienes razón. Necesitamos un mecanismo para controlar a toda esta panda de hijos de puta
0
camvalf #19 camvalf
#11 home si Rajoy y su chupibanda no se llegan a pulir el fondo de pensiones y obligar a los bancos a rescatar a devolver hasta el ultimo euro del rescate en lugar de barra libre, solo a lo mejor este impuesto estaría de más.
Ya se que no eres rico porque perro Xanxez te quita tu dinero de nómina.
0
Furiano.46 #21 Furiano.46
#19 pero no es ser rico o no. Todos los gobiernos han despilfarrado. Desde Felipe González. Sin la corrupción tendríamos una sanidad de 10, unas carreteras dignas y una educación clara y correcta. Pero moriré sabiendo que la codicia de esta gente es inagotable
1

