Cuando Le Monde desnuda la maquinaria ultra que España exporta al mundo

Cuando Le Monde desnuda la maquinaria ultra que España exporta al mundo

La escena se repite ya sin pudor: periodistas profesionales abandonando la sala de prensa del Congreso para no legitimar las diatribas de agitadores disfrazados de informadores. Lo que hace años habría sido motivo de escándalo hoy es rutina. Y no son sólo síntomas de la degradación política española: son el núcleo de un modelo que ya exportamos con éxito. Así lo alerta este viernes Le Monde, que dedica un extenso reportaje a la “constelación porosa de influencers-periodistas al servicio de la extrema derecha” que opera desde y contra las instit

Anfiarao
#3 a ti te gusta mucho cantar por las mañanas
Findeton
#6 Veo que te ha dolido. Debes considerarte un ultra-izquierdista.
mstk
#7 Ultra mega super izquierdista.
Valores de la Izquierda
La izquierda suele asociarse con el progreso social y la abolición de jerarquías que considera injustas. Sus pilares son:

Igualdad social: Es su valor central, buscando reducir las brechas mediante la intervención del Estado y políticas de redistribución.
Comunidad y fraternidad: Prioriza el bienestar colectivo, la cooperación y la protección de grupos marginados o desfavorecidos.
Progreso y reforma: Defiende la…   » ver todo el comentario
Findeton
#9 La igualdad de Cuba, todos pobres excepto los hijos de Castro.
oceanon3d
#6 No alimentes a esta gente.
fofito
Esa es la marca España de la que algunos están orgullosos
kaos_subversivo
Cuando le monde desnuda al inmundo
Pozitronico
#4 Seguramente se trata del mismo artículo de Le Monde pero aquí resaltan sobre todo el papel de coordinadores centrales que Negre y compañía hacen en relación con las ultraderechas de Argentina y otros países
Pozitronico
...que opera desde y contra las instituciones democráticas españolas.

Lo que describe el diario francés es una maquinaria perfectamente engrasada. Al frente, un puñado de plataformas —EDA TV, Ok Diario, El Toro TV, Libertad Digital— cuyo objetivo no es informar sino fabricar clips virales para TikTok, X, YouTube o Instagram.
Findeton
#1 Con ultra, ¿se refiere a la ultra-izquierda o a la ultra-derecha?
Pozitronico
#3 Aquí sabemos de sobra a quién se refieren. ¿Acaso hay ultraizquierda en este país? Si lo más izquierdoso que hay quizá sea Podemos y son más suaves que el PSOE de los primeros tiempos
Findeton
#10 Pero si Iglesias recibía financiación de Irán en Fort Apache/HispanTV y Zapatero y Monedero, de Maduro.
