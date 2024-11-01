Cuando la ley mira a otro lado por 25 euros

Una mujer solicitó asistencia jurídica gratuita para iniciar un procedimiento de segunda oportunidad y la Comisión se la denegó porque sus ingresos superaban, por apenas 25 euros, el límite establecido. El expediente era impecable; su economía, no. La brecha entre el IPREM —que sigue congelado— y la inflación acumulada deja a muchas personas en tierra de nadie: demasiado pobres para pagar, demasiado “ricas” para recibir ayuda. El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), base para acceder a la justicia gratuita o a las ayudas.