Cuando Feijóo se insinuó a una actriz en público: "Me dijo que no, pero voy a intentarlo"

Este sábado, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Pedro Sánchez de encubrir y proteger, además de a “corruptos”, a “machistas” del PSOE. El líder del PP lanzó un comentario cuando era presidente de la Xunta. Concretamente el 5 de marzo de 2010, cuando asociaciones juveniles organizaban la Noche Solidaria con Haití, la atmósfera era festiva y Feijóo soltó el chascarrillo “Voy a ser breve porque he quedado con María Mera a partir de la 01:00 en ir a tomar una copa. De momento me dijo que no, pero lo voy a intentar”