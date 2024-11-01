edición general
Cuando Feijóo se insinuó a una actriz en público: "Me dijo que no, pero voy a intentarlo"

Este sábado, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Pedro Sánchez de encubrir y proteger, además de a “corruptos”, a “machistas” del PSOE. El líder del PP lanzó un comentario cuando era presidente de la Xunta. Concretamente el 5 de marzo de 2010, cuando asociaciones juveniles organizaban la Noche Solidaria con Haití, la atmósfera era festiva y Feijóo soltó el chascarrillo “Voy a ser breve porque he quedado con María Mera a partir de la 01:00 en ir a tomar una copa. De momento me dijo que no, pero lo voy a intentar”

bronco1890 #2 bronco1890
Si tienen que recurrir a esta tontería para tapar sus mierdas es que han entrado en modo pánico, no es de extrañar.
3 K 62
valandildeandunie #5 valandildeandunie *
#2 Claro, hay babosos buenos y babosos malos. Al igual que ahora para vosotros no son denuncias falsas, pero sí lo son la de los 300 amigos tuyos que han sido denunciados falsamente.

No se podía saber que en cotolengo ibais a salir por aquí. Vuestra hipocresía ya da más pena que otra cosa xD xD
1 K 28
eltxoa #1 eltxoa
Cómo se liga hoy día? Es para un amigo
2 K 35
#3 audrey2012
#1 Te voy a dar una pista: si invitas a una tía a una copa y te dice que no, no le interesas. No pierdas tu tiempo ni la pongas en una situación incómoda insistiendo.
2 K 34
Febrero2034 #4 Febrero2034
Esto llegará a portada...
0 K 6
MDS #6 MDS
Pero no es el Mundo Today? Patetico
0 K 6

