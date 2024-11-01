Cuando la consultoría pierde el suelo bajo los pies

La congelación de salarios de entrada en las grandes consultoras por tercer año consecutivo no es una anécdota coyuntural ni un síntoma pasajero de un mercado laboral encogido. Es la manifestación visible de un proceso mucho más profundo: la disrupción estructural de un sector cuyo modelo de negocio llevaba décadas sostenido sobre una ficción productiva , la famosa pirámide de juniors trabajando horas infinitas para alimentar a una cúspide cada vez más estrecha, que la inteligencia artificial está desmoronando.