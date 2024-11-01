edición general
¿Cuáles son los 12 metros más largos del mundo?  

1. Metro de Pekín. Son 807 km de longitud y la red actual se compone de 24 líneas, construidas la mayoría a partir del año 2000. Da servicio a aproximadamente 8,5 millones de personas diariamente y fue innagurado el 1 de octubre de 1969. Debido a la celebración de los Juegos Olímpicos el número de estaciones aumentó (153 estaciones) y a la extensión de la ciudad y al gran número de habitantes, la red de metro va a seguir ampliándose durante esta década hasta alcanzar los 1.000 kilómetros de vías. 2. Metro de Shanghái 3. Metro de Londres ...

Fisionboy #1 Fisionboy
Pregunta trampa... un metro siempre mide un metro!

Pido perdón, no volverá a ocurrir.
#3 Leclercia_adecarboxylata
#1 ¿Sabes que es más largo que estos 12 metros?
.
.
.
.
13 metros.
#6 Grahml
#3 Pero entonces dejaría de ser 12 metros.
#5 ombresaco *
#1 Iba a decir exactamente lo mismo, pero te me has adelantado. mis dieses, bro

La otra alternativa era "depende del campo de fútbol"
#7 A_S
#1 Los últimos 12 metros que te separan de tu váter cuando tienes diarrea

yo también pido perdón.
Ed_Hunter #8 Ed_Hunter
#1 pero según Albert Einstein la longitud depende de la velocidad a la que se mueve el metro respecto al observador.
buronix #9 buronix
#1 Tendríamos que preguntarnos quien no ha entrado al meneo a poner el mismo comentario que tu, pero te nos adelantaste.
Mis dieces.
#2 concentrado
Pero gracias a Ayuso sabemos cuál es el mejor metro del mundo.
jewel_throne #4 jewel_throne
¿Pero el metro no es un estándar?, medirá siempre lo mismo aquí o en China, excepto las ligerísimas expansiones o contracciones del material del patrón que pueda haber por las diferencias de presión y temperatura.... :-D
reivaj01 #10 reivaj01
#4 En la actualidad, se conoce el metro como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante 1/299 792 458 segundos.
