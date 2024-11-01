¿Cuáles son los 12 metros más largos del mundo?  

1. Metro de Pekín. Son 807 km de longitud y la red actual se compone de 24 líneas, construidas la mayoría a partir del año 2000. Da servicio a aproximadamente 8,5 millones de personas diariamente y fue innagurado el 1 de octubre de 1969. Debido a la celebración de los Juegos Olímpicos el número de estaciones aumentó (153 estaciones) y a la extensión de la ciudad y al gran número de habitantes, la red de metro va a seguir ampliándose durante esta década hasta alcanzar los 1.000 kilómetros de vías. 2. Metro de Shanghái 3. Metro de Londres ...