edición general
3 meneos
9 clics
¿Cuál es el secreto de los flamencos para tener una vejez más larga?

¿Cuál es el secreto de los flamencos para tener una vejez más larga?

Un estudio, publicado esta semana en la revista PNAS, revela que estas aves llegan a edades avanzadas años más tarde que sus congéneres residentes, pese a pagar un alto precio en cada viaje. Para explorar este misterio, un equipo científico liderado por Instituto de Investigación Tour du Valat (Francia) estudió el comportamiento del flamenco común en la región húmeda de la Camarga. Durante más de 40 años analizaron su comportamiento y descubrieron que el proceso migratorio influía -Fuente: www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2422882122

| etiquetas: estudio , flamencos , vejez , más larga , proceso , migratorio
2 1 0 K 33 ciencia
9 comentarios
2 1 0 K 33 ciencia
woody_alien #1 woody_alien
Pasarse el día bailando.
2 K 35
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#1

Y las palmas .. que no se te olvide.
1 K 32
Skiner #7 Skiner
#1 Comer muchas gambas :troll:
0 K 7
javibaz #2 javibaz
Quejarse mucho de los Balones.
0 K 15
MalvadoAspersor #6 MalvadoAspersor
#2 Has estado fino ahí
0 K 7
#3 Hombre_de_Estado
No discutir.
0 K 20
ChatGPT #5 ChatGPT
Estarán todos casados. La vida se hace larguiiisima
0 K 10
FranChoa #8 FranChoa
Arsa.
0 K 9
#9 Tiranoc
No ponerse muy flamenco con los más fuertes.
0 K 8

menéame