¿Cuál es el mejor ejercicio para mejorar el sueño?. (inglés)

El yoga de alta intensidad durante menos de 30 minutos, dos veces por semana, puede ser la mejor rutina de ejercicios para dormir de alta calidad, según muestra un nuevo estudio, seguido de la caminata, el entrenamiento de resistencia y el ejercicio aeróbico.
Thosar está de acuerdo y especula que el yoga también podría ayudar a aliviar el dolor artrítico, facilitando el sueño durante la noche.
Si no yoga, recomendaría caminar en lugar de no hacer nada”
“Los medicamentos son útiles a corto plazo, pero algunos tienen efectos negativos”,

ehizabai #1 ehizabai
Vladimir.
TripleXXX #10 TripleXXX
#8 Por eso la medalla le corresponde a #1 xD
xeldom #2 xeldom
Sexo?
victorjba #4 victorjba
#2 Realidades, no fantasías :troll:
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
Soplar una caracola o similar (no confundir con "trabajos de soplo", que la noticia está en inglés :troll:)
www.meneame.net/story/cientificos-descubren-soplar-caracola-podria-red
#5 capitan.meneito
yoga de alta intensidad

xD xD xD xD xD xD xD

espera a ver:
yoga de alta intensidad

xD xD xD xD xD xD xD
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
#5 En realidad parece que se llama así a una combinación de yoga y rutinas de cardio y fuerza. No es "hacer yoga muy fuerte" xD
#7 Jarod_mc
follar
sleep_timer #8 sleep_timer
#7 Tiene que estar al alcance de los meneantes.
pitercio #9 pitercio
Boxear con alguien que te doble el peso.
