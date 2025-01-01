·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5784
clics
Se agota el jersey con las siglas de URSS que Lavrov vistió en Alaska
5275
clics
La viñeta: Nazis
7176
clics
García Albiol le afea a un bombero de Madrid que hable sólo de Ayuso: su réplica no la vieron venir ni en Génova
3940
clics
Limpiando los canales de Venecia en 1956
4005
clics
La verdad de la visita de Feijóo y Mañueco a los incendios de León: Abucheados por los vecinos y montajes en rueda de prensa
más votadas
400
El PP vuelve a intentar confundir sobre las competencias de sus gobiernos en plena ola de incendios
314
Madre agredida en Vigo: "Un niño abofeteó a mi hija y su madre tiró el carro con mi bebé dentro; se creen los dueños del parque"
336
Primer ministro chino insta a realizar esfuerzos para escribir nuevo capítulo en la construcción de la civilización ecológica en la nueva era
556
La verdad de la visita de Feijóo y Mañueco a los incendios de León: Abucheados por los vecinos y montajes en rueda de prensa
560
La visita de Feijóo según el PSOE: rueda de prensa en un "puesto ficticio" y comida en un campo del golf
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
18
clics
Científicos descubren que soplar una caracola podría reducir los síntomas del SAHS (síndrome apnea-hipopnea del sueño)
La técnica implica una inhalación profunda y una exhalación vigorosa y sostenida con los labios firmemente cerrados.
|
etiquetas
:
caracola
,
soplas
,
sahs
2
1
0
K
23
cultura
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
23
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Albarkas
Mañana me compro dos. Se van a enterar mis vecinos.
0
K
11
#1
babuino
Con un matasuegras funciona igual. Esto explica la baja incidencia de la apnea en regiones cono Cádiz.
0
K
8
#2
Beltza01
*
Vamos, respirar profundo ayuda a los pulmones. Se han herniado estos científicos.
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente