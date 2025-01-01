edición general
Científicos descubren que soplar una caracola podría reducir los síntomas del SAHS (síndrome apnea-hipopnea del sueño)

La técnica implica una inhalación profunda y una exhalación vigorosa y sostenida con los labios firmemente cerrados.

comentarios
#3 Albarkas
Mañana me compro dos. Se van a enterar mis vecinos.
babuino #1 babuino
Con un matasuegras funciona igual. Esto explica la baja incidencia de la apnea en regiones cono Cádiz.
#2 Beltza01 *
Vamos, respirar profundo ayuda a los pulmones. Se han herniado estos científicos.
