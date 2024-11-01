edición general
Cuando los tonos de llamada fueron pop

Hubo un tiempo en que los móviles no servían para grabar vídeos, ni para subir fotos, ni para perder horas mirando brainrots italianos. Servían para llamar... y para sonar. Los politonos fueron el primer síntoma de una cultura pop digital: un fenómeno que convirtió nuestros teléfonos en en uno de nuestros primeros símbolos de identidad. Esta es la historia de cuando los politonos, rompieron la música pop.

#2 ombresaco
nunca me quise poner como melodía para llamadas una canción que me gustase... la mejor manera de odiar lo que te gustaba
#1 Mesopotámico
Este canal es de lo mejorcito que hay en internet ahora, todos sus videos son maravillosos
#9 chochis
#1 Y su canal hermano, perspectivas pixeladas
Doisneau #3 Doisneau *
Si conoces la palabra politono, es que ya eres poblacion de riesgo :troll:

A dia de hoy suena hasta a trola, pero recuerdo la publicidad en las revistas anunciando tonos de llamada y fondos de pantalla... que viejos somos  media
nopolar #5 nopolar
#3 Hacer referencias a los simpsons también te hace población de riesgo ya. :roll:
Doisneau #7 Doisneau
#5 Y tanto, hay que cuidarse :professor:
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#0 llamda es algún grupo musical ? :troll:
#4 Xoche *
Que es "Cuadno"? Ah, vale. Ya lo pillé. Es un adverbio relativo. Ejemplo: "Ven a buscarme cuadno sean las diez" Lo de "llamda" ya me supera :-D
#8 Tensk
#4 Porque es una letra griega que se usa en matemáticas y programación.
EldelaPepi #10 EldelaPepi *
Cuando tocabas las pantallas de los móviles y no pasaba nada, me acuerdo. También me acuerdo de lo pesaditos que se ponían con los politonos de los "hits" del momento. en la tele a la hora de comer. Siempre pensé que se trataba de márquetin burdo para meterte las melodias de mierda en la cabeza y hacer que la canción chorra del momento te terminara gustando y acabaras comprando el cd.
Conmigo no funcionó.
