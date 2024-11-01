CSIF denuncia que menores "asalvajados" se dedicaron a "burrear" a la Policía Local de Sevilla durante la Cabalgata de las Tres Mil Viviendas

El sindicato CSIF ha denunciado las condiciones en que tuvieron que trabajar los agentes de la Policía Local que cubrieron la Cabalgata de las Tres Mil Viviendas. Los cuatro patrulleros resultaron insuficientes frente a "algunos niños del barrio" a los que los Reyes les traen "motocicletas y quads por lo bien que se han portado". "El entretenimiento de estos niños y algunos padres era burrear al policía pasando a toda leche a escasos metros de los agentes, algunos tan cerca que los policías se tuvieron que apartar para no ser atropellados".