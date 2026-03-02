edición general
8 meneos
14 clics
Crónica de una desindustrialización: Europa compra 2,5 millones de coches menos que antes de la pandemia

Crónica de una desindustrialización: Europa compra 2,5 millones de coches menos que antes de la pandemia

El sector asegura que nunca se ha enfrentado “a tantos retos a la vez”. A un mercado más pequeño se suma la llegada de las marcas chinas. En el último lustro se han sucedido cierres y recortes masivos de empleo. La pérdida de demanda equivale a la producción de más de ocho fábricas medianas. Los proveedores sufren aún más: entre 2024 y 2025 se anunciaron 104.000 despidos en Europa. [accesible en modo lectura]

| etiquetas: desindustrialización , europa , coches
6 2 0 K 79 actualidad
10 comentarios
6 2 0 K 79 actualidad
Narmer #4 Narmer
A ver, el problema es que en Europa un coche eléctrico semidecente cuesta a partir de 40.000€. Y uno que no te haga echar de menos la gasolina ya se va a 50.000€ y de ahí para arriba.

Mientras tanto, en China el mismo coche que aquí cuesta 74.000€, allí está por 38.000€ (Xpeng G9 Performance, por ejemplo). Y luego hay múltiples coches de menos de 25.000€ que tienen autonomías cercanas a los 500km y cargas rápidas. Aquí directamente no llegan o, si lo hacen, nos cobran el doble.

En resumen,…   » ver todo el comentario
3 K 43
#6 calaverax
#4 lo que dices es un problema para los consumidores, no para las empresas. A los vehículos que sí venden les sacan más margen y con eso compensan los que no venden y ya; el resto a comprar de segunda mano o a no tener coche.
Pondrán legislación que les proteja de los chinos y a seguir ordeñando el mercado europeo hasta que reviente algo en algún sitio.
0 K 9
fofito #8 fofito
#4 Mucha razón en lo que dices,pero yo añadiría otra variante más, y es que mas alla de lo que indicas, cada vez hay mas familias que no se pueden permitir pagar ni siquiera 25/30K por un vehículo
1 K 28
Arkhan #2 Arkhan
A veces estos artículos me hacen creer que los dirigentes de esas empresas se sorprendan de que subir el precio de un producto haga bajar sus ventas o que subiendo el precio de todos sus productos los consumidores se vayan a comprar opciones fabricadas en China más baratas.
1 K 26
Moixa #7 Moixa
#2 Especialmente con los sueldos que cobran.
0 K 14
capitan__nemo #3 capitan__nemo *
Es el plan
www.researchgate.net/journal/Environmental-Research-Letters-1748-9326/

El decrecimiento era esto.

(Columna 10 del gráfico)  media
0 K 18
#1 woke
la culpa es de los patinetes... :-D :palm:
0 K 13
#10 tropezon *
#1 El titular no está muy bien traido...

Si Europa compra 2.5 millones de coches menos es por un empobrecimiento.

Ese es el concepto principal, que llevará asociado desindustrialización (por ejemplo, si en vez de comprar a fábricas europeas compramos a fábricas chinas)
Pero como esto lo escriben por indicación de los grandes fabricantes europeos... pues se lamen el cipote un poquito. Porque se podrían estar comprando esos 2.5 millones de coches a los chinos y estaríamos hablando también de desindustrialización
0 K 18
#5 calaverax
Mi anécdota/chapa: andaba mirando coches eléctricos entre la pandemia y la guerra de Ucrania, y ya me parecían caros (sí, soy bastante tacaño). El Dacia Spring se quedaba con ayudas en 9.000 €. Vino la guerra de Ucrania y se fue a 12.000 y ahí sigue. Lo que se oía era que las empresas habían decidido ganar más vendiendo menos. Es decir, vender menos coches pero más caros.
Al final me compré un Leapmotor, que con su 30% de aranceles seguía siendo el más barato. Cuando fui a ver el Hyundai Inster…   » ver todo el comentario
0 K 9
#9 tropezon
#5 Bueno, realmente lo que te decía era que el concesionario gana mas con el Tucson y que por eso lo querían vender.
La marca si necesita vender un porcentaje de eléctricos, porque sino le toca pagar dinerito (normativa CAFE).
Pero como resulta que eso le toca pagarlo a la marca y no al concesionario... pues ellos a vender lo que más margen les quede.
0 K 18

menéame