Crónica de una desindustrialización: Europa compra 2,5 millones de coches menos que antes de la pandemia

El sector asegura que nunca se ha enfrentado “a tantos retos a la vez”. A un mercado más pequeño se suma la llegada de las marcas chinas. En el último lustro se han sucedido cierres y recortes masivos de empleo. La pérdida de demanda equivale a la producción de más de ocho fábricas medianas. Los proveedores sufren aún más: entre 2024 y 2025 se anunciaron 104.000 despidos en Europa. [accesible en modo lectura]
Mientras tanto, en China el mismo coche que aquí cuesta 74.000€, allí está por 38.000€ (Xpeng G9 Performance, por ejemplo). Y luego hay múltiples coches de menos de 25.000€ que tienen autonomías cercanas a los 500km y cargas rápidas. Aquí directamente no llegan o, si lo hacen, nos cobran el doble.
En resumen,… » ver todo el comentario
Pondrán legislación que les proteja de los chinos y a seguir ordeñando el mercado europeo hasta que reviente algo en algún sitio.
El decrecimiento era esto.
(Columna 10 del gráfico)
Si Europa compra 2.5 millones de coches menos es por un empobrecimiento.
Ese es el concepto principal, que llevará asociado desindustrialización (por ejemplo, si en vez de comprar a fábricas europeas compramos a fábricas chinas)
Pero como esto lo escriben por indicación de los grandes fabricantes europeos... pues se lamen el cipote un poquito. Porque se podrían estar comprando esos 2.5 millones de coches a los chinos y estaríamos hablando también de desindustrialización
Al final me compré un Leapmotor, que con su 30% de aranceles seguía siendo el más barato. Cuando fui a ver el Hyundai Inster
La marca si necesita vender un porcentaje de eléctricos, porque sino le toca pagar dinerito (normativa CAFE).
Pero como resulta que eso le toca pagarlo a la marca y no al concesionario... pues ellos a vender lo que más margen les quede.