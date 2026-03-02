Crónica de una desindustrialización: Europa compra 2,5 millones de coches menos que antes de la pandemia

El sector asegura que nunca se ha enfrentado “a tantos retos a la vez”. A un mercado más pequeño se suma la llegada de las marcas chinas. En el último lustro se han sucedido cierres y recortes masivos de empleo. La pérdida de demanda equivale a la producción de más de ocho fábricas medianas. Los proveedores sufren aún más: entre 2024 y 2025 se anunciaron 104.000 despidos en Europa. [accesible en modo lectura]