La crisis de vivienda expulsa población de las grandes ciudades cada vez más lejos

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] El último informe de estabilidad financiera del Banco de España ya explicaba que la actual crisis de vivienda está siendo muy desigual dentro de todo el territorio nacional, al contrario de lo que ocurrió en la burbuja inmobiliaria de los años 2000. Esta ventaja comparativa que está adquiriendo la España periférica y de interior está dando algunas alegrías a zonas que están muy necesitadas de población y de actividad económica...

... Es posible que esta tendencia continúe en el corto plazo, ya que la crisis de vivienda de las grandes urbes se sigue agravando. Sin embargo, a medio plazo, es difícil pensar que los problemas de falta de vivienda no vayan a solucionarse, de modo que volvería el patrón tradicional de que las grandes ciudades vuelvan a atraer población del resto del país. Las grandes ciudades españolas son los motores de crecimiento del país y donde se concentran las grandes oportunidades profesionales.

