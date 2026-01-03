La crisis de vivienda expulsa población de las grandes ciudades cada vez más lejos

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] El último informe de estabilidad financiera del Banco de España ya explicaba que la actual crisis de vivienda está siendo muy desigual dentro de todo el territorio nacional, al contrario de lo que ocurrió en la burbuja inmobiliaria de los años 2000. Esta ventaja comparativa que está adquiriendo la España periférica y de interior está dando algunas alegrías a zonas que están muy necesitadas de población y de actividad económica...