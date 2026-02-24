edición general
La crisis de talento que amenaza a España: el 62% de las pymes no encuentra personal

No se trata de una escasez de personas dispuestas a trabajar, sino de la falta de perfiles con la formación y las habilidades específicas que demandan las empresas en un entorno cada vez más tecnológico y especializado. La brecha entre la oferta educativa y las necesidades del mercado laboral es cada vez más ancha, dejando a miles de vacantes sin cubrir mientras las cifras de paro, aunque en descenso, siguen siendo una preocupación a nivel estructural para el país.

10 comentarios
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Ya lo dijo Sleepy Joe que estaba más despierto de lo que parecía ... Pay them more.
4
DrEvil #1 DrEvil
... a ese precio.
3
Ransa #6 Ransa
Pagad más, mejorar condiciones, no solamente dinero, dejad de despedir al personal cuando cumplen 50 tacos, permitid ascender y mejorar en la empresa...
2
Pablosky #8 Pablosky *
Veo que la fuente es cope.es, entro a la noticia, hago un poco de scroll, y en la parte de abajo del artículo:

EL SISTEMA DE PENSIONES: EN RIESGO

Seguramente por tener el adblock puesto no he visto la publicidad de bancos con sus maravillosas cuentas de inversión y pensiones, me he perdido la experiencia completa :roll: :shit:
1
Andreham #3 Andreham
Todos los años se graduan cientos y miles de personas.

No encuentra personal "con perfiles y habilidades demandadas"... a precio de becario.
1
#9 Eukherio
#3 Ya era lo habitual en Infojobs hace una década o dos, que pedían ingenieros informáticos que conociesen veinte lenguajes y pagaban sueldo de camarero de la época.
1
DrEvil #7 DrEvil
Yo tampoco encuentro ibérico de bellota a precio de mortadela. Por lo que sea...

Cuando hay mucho paro pueden contratar barato y los trabajadores protestan. Alguno de los más débiles termina en la ruina.

Cuando necesitan trabajadores que sepan hacer la O con un canuto y no les valen los recién inmigrados... los sueldos tienen que subir y los empresarios protestan. Algunas de las más débiles se irán a la ruina.

Es parte del ciclo natural de las cosas.
1
Gry #5 Gry
Déjame adivinar, buscan camareros, jornaleros, conductores y peones de la construcción. :-P
0
Ludovicio #4 Ludovicio
¿Porque será?  media
0
kastanedowski #10 kastanedowski
Pagando el minino exigiendo experiencia... bien
0

