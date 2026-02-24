La crisis de talento que amenaza a España: el 62% de las pymes no encuentra personal

No se trata de una escasez de personas dispuestas a trabajar, sino de la falta de perfiles con la formación y las habilidades específicas que demandan las empresas en un entorno cada vez más tecnológico y especializado. La brecha entre la oferta educativa y las necesidades del mercado laboral es cada vez más ancha, dejando a miles de vacantes sin cubrir mientras las cifras de paro, aunque en descenso, siguen siendo una preocupación a nivel estructural para el país.
| etiquetas: españa , pymes , personal , escasez
EL SISTEMA DE PENSIONES: EN RIESGO
Seguramente por tener el adblock puesto no he visto la publicidad de bancos con sus maravillosas cuentas de inversión y pensiones, me he perdido la experiencia completa
No encuentra personal "con perfiles y habilidades demandadas"... a precio de becario.
Cuando hay mucho paro pueden contratar barato y los trabajadores protestan. Alguno de los más débiles termina en la ruina.
Cuando necesitan trabajadores que sepan hacer la O con un canuto y no les valen los recién inmigrados... los sueldos tienen que subir y los empresarios protestan. Algunas de las más débiles se irán a la ruina.
Es parte del ciclo natural de las cosas.