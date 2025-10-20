Crisis en La Oreja de Van Gogh horas antes de la venta de entradas para su gira: los clubs de fans abandonan a Amaia Montero

Lo que tenía que ser una celebración de reencuentro, se está transformando en un foco de tensión para la banda. La Oreja de Van Gogh ha anunciado el regreso de Amaia Montero como vocalista, y con ello la apertura de su nueva gira 'Tantas cosas que contar'. Pero justo antes de que las entradas salgan a la venta, varios clubes de fans han comunicado su disolución, criticando la forma en que se ha gestionado esta nueva etapa. Para muchos seguidores, la vuelta de Amaia supone la vuelta a los orígenes, aquello con lo que crecieron, con himnos...