Crisis en La Oreja de Van Gogh horas antes de la venta de entradas para su gira: los clubs de fans abandonan a Amaia Montero

Lo que tenía que ser una celebración de reencuentro, se está transformando en un foco de tensión para la banda. La Oreja de Van Gogh ha anunciado el regreso de Amaia Montero como vocalista, y con ello la apertura de su nueva gira 'Tantas cosas que contar'. Pero justo antes de que las entradas salgan a la venta, varios clubes de fans han comunicado su disolución, criticando la forma en que se ha gestionado esta nueva etapa. Para muchos seguidores, la vuelta de Amaia supone la vuelta a los orígenes, aquello con lo que crecieron, con himnos...

etiquetas: crisis , oreja van gogh , clubs , fans , amaia , montero
#2 poxemita
Esta mujer estuvo bastante mal a nivel salud mental, igual habría que dejarse de polémicas mediáticas y quién quiera ir a verlos que vaya y quién no, pues no.

Esto es salvando distintas como el buying a la niña sevillana que se ha suicidado, se aprieta hasta romper y luego llegan los lamentos.
mariKarmo #3 mariKarmo
#2 El problema no es ni Amaia ni Lerie. Es el resto del grupo y sus malas artes.
#5 Shynea
#3 Algo pasa por detrás (imagino que temas de seguir exprimiendo la nostalgia) para que también el fundador y compositor se haya ido también del grupo
frankiegth #6 frankiegth *
#3 #2. Son como una empresa, y como una empresa hay que entenderla. Es humano que las relaciones interpersonales se deterioren con los años y no me parece reprochable que pueda haber cambios importantes. Es como en los matrimonios, no todos son para toda la vida y en ocasiones separarse y empezar de nuevo es simplemente la mejor opción. Creo que lo único a tener en cuenta en estos casos es que todo se haga desde la buena fe, de la forma más amigable posible. No es un grupo de música que yo siga, pero les deseo igualmente suerte en su nueva etapa.
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Tendría que esforzarme infinito para que esta "noticia" me importase menos.
tul #4 tul
siempre seran la oreja de txiki benegas
