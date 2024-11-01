La crisis del motor alemán desata un tsunami de despidos: 100.000 recortes de empleos para 2030

Bosch anunció este jueves que ante la crisis del sector de la automoción su negocio de autopartes necesitará despedir a 18.500 personas para 2025. Este, aunque muy notorio, ha silo solo el último de un verdadero festival de recortes de empleo de todo el sector. En total, solo los anuncios de los gigantes del sector ya son de casi 100.000 despidos (92.700). Esto es de cara a 2030 pero en total, el sector automovilístico alemán ha perdido aproximadamente 55.000 empleos en los últimos dos años, según la asociación VDA. Se prevé que decenas de....