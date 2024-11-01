edición general
La crisis de Groenlandia es un detonante para que Islandia y Noruega se unan al bloque de la UE [EN]

En Islandia el gobierno se comprometió a celebrar un plebiscito para relanzar la candidatura a la UE en 2027, las encuestas de opinión recientes muestran una mayoría relativa a favor de la adhesión a la UE por primera vez desde 2015. En Noruega, si bien las encuestas aún indican una mayoría relativa que se opone a la pertenencia a la UE, el apoyo a la adhesión ha alcanzado niveles históricamente altos desde la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania. Una clara mayoría de noruegos apoya ahora la celebración de un nuevo referéndum.

azathothruna
Si fuera islandes, pediria una clausula de que la UE salga de la OTAN
eldet
#2 eh? Pero si islandia es miembro fundador. Algunos no sabeis ni de lo que hablais.
Alakrán_
#4 Islandia igual que Noruega tienen muchos acuerdos con la UE, pero no son miembros.
eldet
#6 de la otan
#5 NanakiXIII
Si no tienen groenlandia, pueden ir a por islandia perfactamente.

Más personas, menos recursos, pero un control casi igual de bueno de la zona.
thror
#5 El control les importa una mierda, quieren los recursos.
jm22381
Trump va a hacer por la UE lo que Putin hizo por la ampliación de la OTAN :troll:
#3 cocococo
Había leído "se unan al bloqueo"
