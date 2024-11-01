La crisis de Groenlandia es un detonante para que Islandia y Noruega se unan al bloque de la UE [EN]

En Islandia el gobierno se comprometió a celebrar un plebiscito para relanzar la candidatura a la UE en 2027, las encuestas de opinión recientes muestran una mayoría relativa a favor de la adhesión a la UE por primera vez desde 2015. En Noruega, si bien las encuestas aún indican una mayoría relativa que se opone a la pertenencia a la UE, el apoyo a la adhesión ha alcanzado niveles históricamente altos desde la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania. Una clara mayoría de noruegos apoya ahora la celebración de un nuevo referéndum.