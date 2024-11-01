Crisis de fe en Alemania: la Iglesia pierde millones de fieles

Las estadísticas recientemente publicadas sobre la afiliación a la Iglesia católica en Alemania y la “Iglesia Evangélica Alemana” (EKD) revelan una tendencia preocupante. Aunque el ritmo de abandono ha disminuido ligeramente desde su punto máximo en 2022, las cifras continúan siendo alarmantes para ambas instituciones. De acuerdo con el informe conjunto de la Conferencia Episcopal Alemana (DBK) y el Consejo de la EKD, en la Iglesia católica el número de fieles ha descendido a aproximadamente 19,8 millones, representando el 23,7 % de la...