edición general
9 meneos
13 clics
Crisis de fe en Alemania: la Iglesia pierde millones de fieles

Crisis de fe en Alemania: la Iglesia pierde millones de fieles

Las estadísticas recientemente publicadas sobre la afiliación a la Iglesia católica en Alemania y la “Iglesia Evangélica Alemana” (EKD) revelan una tendencia preocupante. Aunque el ritmo de abandono ha disminuido ligeramente desde su punto máximo en 2022, las cifras continúan siendo alarmantes para ambas instituciones. De acuerdo con el informe conjunto de la Conferencia Episcopal Alemana (DBK) y el Consejo de la EKD, en la Iglesia católica el número de fieles ha descendido a aproximadamente 19,8 millones, representando el 23,7 % de la...

| etiquetas: religión , catolicismo , iglesia , alemania , crisis de fe
8 1 0 K 92 actualidad
12 comentarios
8 1 0 K 92 actualidad
Comentarios destacados:    
calde #1 calde
Porque ahí cada uno se paga el vicio de su bolsillo. No como aquí que seguimos con el nacional-catolicismo.
7 K 113
#2 exeware
#1 nada como opinar sin tener ni idea, al contrario allí te quitan del sueldo mínimo 50 euros al mes y por eso la gente se borra por que es un atraco
1 K 27
#5 banksy
#2 Yo creo que #1 y tu habláis de lo mismo.
3 K 55
#10 burgerconqueso
#2 Creo que el que no tienes mucha idea eres tu. Te quitan el suelo si tu quieres. Si dices que eres religioso (evangelista, católico, etc) te quitan un tanto por cierto, pero sino no. A mi no me quitan ni un duro, porque me dije que era ateo al llegar.
0 K 7
Cuñado #12 Cuñado
#2 Atraco es el de España, que nos roban a todos para alimentar a esta mafia de pederastas magufos. El que quiera sacerdotes que se los pague.
0 K 9
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#1 los "liberales" españoles no ven problema a que el estado amamante a La Iglesia.
1 K 20
Supercinexin #7 Supercinexin
#1 Y así les va. Un país sin guía espiritual ni brújula moral que apoya genocidios y se pliega ante potencias asesinas extranjeras, mientras que en España tenemos a Pedro Sánchez :troll:
1 K 33
NubisMusic #3 NubisMusic
La evolución es lógica, y tardará en suceder pero el sentido común pide dejar de creer en una imaginería que ya no sirve. En los principios de las civilizaciones la religión tenía su importancia, pero conforme la humanidad mejora, deja atrás lo que ya no sirve.

Los libros sagrados fueron importantes en un sentido, y hoy en día continúan siéndolo pero de otra forma más histórica o incluso literaria.

Da miedo perder la fe, pero es como despojarte de la inocencia y empezar a ver el mundo tal y como realmente es.
1 K 31
#4 exeware
#3 creo que tb cuenta el sablazo mensual de minimo 50 euros...
1 K 27
NubisMusic #8 NubisMusic
#4 El dinero es prioridad, jaja. Pero hablo también a un nivel general, que a nivel mundial está disminuyendo el número de creyentes, y a mi parecer es una evolución lógica.
Si buscas por datos, verás que dicen que se mantienen o aumentan, pero es la trampa del número de bautizados. La mayoría de no creyentes fueron bautizados y aun así los tienen en cuenta para las estadísticas. Donde se puede medir es por la disminución de sacerdotes o de asistencia a las misas y demás ceremonias.
0 K 18
strike5000 #9 strike5000 *
#3 Yo no voy a defender las religiones, pero creo que pueden ser un nexo común que aglutine a la población. Si desaparecieran todas sería fantástico, pero me recuerda a ese eslogan de los 70-80 "¿Os imagináis que hubiese una guerra y no fuésemos ninguno?", ahí el problema es que no puedes estar seguro de que "los otros" tampoco vayan a ir. Pues con esto es igual. Está desapareciendo el cristianismo, y es lógico por las razones que tu das, pero ten en cuenta que el islam…   » ver todo el comentario
1 K 29
NubisMusic #11 NubisMusic
#9 Y de aquí viene el temor a que vayan a otros países a imponer su religión, al estilo de los invasores del pasado.

Supongamos que el cristianismo se reduce al mínimo y el islam consigue un número histórico. ¿Qué supondría?
1 K 29

menéame