Crisis de fe en Alemania: la Iglesia pierde millones de fieles

Las estadísticas recientemente publicadas sobre la afiliación a la Iglesia católica en Alemania y la “Iglesia Evangélica Alemana” (EKD) revelan una tendencia preocupante. Aunque el ritmo de abandono ha disminuido ligeramente desde su punto máximo en 2022, las cifras continúan siendo alarmantes para ambas instituciones. De acuerdo con el informe conjunto de la Conferencia Episcopal Alemana (DBK) y el Consejo de la EKD, en la Iglesia católica el número de fieles ha descendido a aproximadamente 19,8 millones, representando el 23,7 % de la...
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Los libros sagrados fueron importantes en un sentido, y hoy en día continúan siéndolo pero de otra forma más histórica o incluso literaria.
Da miedo perder la fe, pero es como despojarte de la inocencia y empezar a ver el mundo tal y como realmente es.
Si buscas por datos, verás que dicen que se mantienen o aumentan, pero es la trampa del número de bautizados. La mayoría de no creyentes fueron bautizados y aun así los tienen en cuenta para las estadísticas. Donde se puede medir es por la disminución de sacerdotes o de asistencia a las misas y demás ceremonias.
Supongamos que el cristianismo se reduce al mínimo y el islam consigue un número histórico. ¿Qué supondría?