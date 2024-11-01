edición general
CRISIS DE LOS CRIBADOS: "Si no te llamamos, es que todo va bien": de la mamografía a la quimio por cáncer de mama en dos meses

En enero de 2023, una vecina de Guillena (Sevilla) se hizo una mamografía en el hospital Macarena donde le encontraron "hallazgos" sospechosos que exigían actuar de urgencia pero, cuando recibió la carta del Servicio Andaluz de Salud para repetir el cribado, se había gastado en la privada 400 euros en pruebas que confirmaron un cáncer avanzado y llevaba dos ciclos de quimio.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Cada vez sale mas mierda que cae sobre Moreno y su panda del PP.
frankiegth #2 frankiegth *
"... "Si no te llamamos, es que todo va bien":.."

Un protocolo que no contempla que se les traspapelen los casos en los que no todo va bien. Lo lógico y básico es avisar por escrito siempre, tanto en caso afirmativo como en caso negativo de los análisis.

Si "no te llaman" es que no están haciendo su trabajo.
curaca #3 curaca
#2 yo creo que lo de "si no te llamamos, va todo bien" es algo generalizado. A mí mujer hace bastantes años que se lo dicen. Vivimos en Extremadura.
