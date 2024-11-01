CRISIS DE LOS CRIBADOS: "Si no te llamamos, es que todo va bien": de la mamografía a la quimio por cáncer de mama en dos meses

En enero de 2023, una vecina de Guillena (Sevilla) se hizo una mamografía en el hospital Macarena donde le encontraron "hallazgos" sospechosos que exigían actuar de urgencia pero, cuando recibió la carta del Servicio Andaluz de Salud para repetir el cribado, se había gastado en la privada 400 euros en pruebas que confirmaron un cáncer avanzado y llevaba dos ciclos de quimio.
Un protocolo que no contempla que se les traspapelen los casos en los que no todo va bien. Lo lógico y básico es avisar por escrito siempre, tanto en caso afirmativo como en caso negativo de los análisis.
Si "no te llaman" es que no están haciendo su trabajo.