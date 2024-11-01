edición general
CRIS contra el Cáncer recauda 3,5 millones para impulsar la investigación del Dr. Mariano Barbacid contra el cáncer de páncreas

La Fundación CRIS recauda 3,5 millones para el equipo del Dr. Barbacid y avanzar en nuevas terapias contra el cáncer de páncreas

FunFrock #1 FunFrock
Dinero público para putas si hay. Para investigación del cáncer no
ostiayajoder #11 ostiayajoder
A ver.... pero lo de este no es humo?

Pq suena a humo....

Q no haya ninguna farmaceutica interesada en esto.... suena raro de cojones...

Q haya noticias de hace 10 años del tio diciendo exactamente lo mismo....

#1 Y sitio para la demagogia tambien. Siempre.  media
#13 Leon_Bocanegra
#11 viendo lo preocupados que están de repente en la derecha con la financiación pública de esto, no me extrañaría nada que sea humo.
Druidaferal #2 Druidaferal
Dos palabras: puntos violetas
#6 Leon_Bocanegra
#2 otras dos : iglesia, tauromaquia.
#12 kaos_subversivo
#6 añade monarquía
Druidaferal #7 Druidaferal
#6 esperemos que entre pronto un gobierno de supuesta izquierda y elimine esos privilegios y que no añada además el islam y los viajes de falcón.
#8 Leon_Bocanegra
#7 pues ya sabes lo que tienes que hacer para eso. Votar a partidos de izquierdas.
Druidaferal #9 Druidaferal
#8 para que, si aunque les vote, cuando gobiernan no gobiernan. La culpa es de otro
#10 Leon_Bocanegra *
#9 pues nada vota a la derecha y ellos te quitarán las subvenciones a los toros y a la iglesia.
antesdarle #3 antesdarle
Bravo!
AsVHEn #4 AsVHEn
Un comentario que leí:
¿Te imaginas que ahora Barbacid dice, a tomar por culo, y se compra un Bugatti Veyron con el dinero? xD
#5 Empakus *
Joder, una buena noticia!!!
A ver si toman nota nuestros políticos de las prioridades del pueblo!!!
Gracias #0 por subir el link!!!
