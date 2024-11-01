edición general
5 meneos
5 clics
El crecimiento del negocio de la sanidad privada en España se nutre del colapso y la infrafinanciación de la pública

El crecimiento del negocio de la sanidad privada en España se nutre del colapso y la infrafinanciación de la pública

En los últimos años, el sector sanitario privado en España ha consolidado un auge económico sin precedentes. Mientras el Sistema Nacional de Salud acumula listas de espera récord y señales claras de saturación, la sanidad privada no solo crece en ingresos y actividad, sino que se posiciona como una alternativa cada vez más utilizada por millones de españoles. Los datos oficiales y de los principales observatorios del sector dibujan un panorama preocupante: el negocio privado se expande gracias a las carencias estructurales de la sanidad pública

| etiquetas: negocio , sanidad privada , colapso , publica
4 1 0 K 64 actualidad
sin comentarios
4 1 0 K 64 actualidad

menéame