Crece la preocupación por los 700 militares españoles en Líbano: “No sería la primera vez que Israel mata uno de nuestros sodados”

Casi 700 militares españoles desplegados en Líbano viven una situación de máxima tensión. El último episodio más preocupante ha sido el militar español que Israel mantuvo retenido durante una hora. “No sería la primera vez que Israel mata uno de nuestros sodados”, denuncia Iñaki Unibaso, secretario general de AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles), recordando el caso del cabo I Francisco Javier Soria Toledo, que murió tras recibir el impacto de un proyectil israelí en 2015.