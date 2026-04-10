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Crece la preocupación por los 700 militares españoles en Líbano: “No sería la primera vez que Israel mata uno de nuestros sodados”

Crece la preocupación por los 700 militares españoles en Líbano: “No sería la primera vez que Israel mata uno de nuestros sodados”

Casi 700 militares españoles desplegados en Líbano viven una situación de máxima tensión. El último episodio más preocupante ha sido el militar español que Israel mantuvo retenido durante una hora. “No sería la primera vez que Israel mata uno de nuestros sodados”, denuncia Iñaki Unibaso, secretario general de AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles), recordando el caso del cabo I Francisco Javier Soria Toledo, que murió tras recibir el impacto de un proyectil israelí en 2015.

| etiquetas: españoles , líbano , soldados , israel
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3 comentarios
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Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
A algunos políticos de este país eso no les preocupa,
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Apotropeo #3 Apotropeo
#1 Si fuese por los israelíes se cargaban a todos los cascos azules de la zona.
Ojalá a nuestros políticos no les importase, lo malo es que tienes a varios partidos aplaudiendo.
Curiosamente, los más patriotas.
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#2 CuiProdestHocBellum *
Y lo vuelvo a repetir... AYUSO, ALMEIDA y en definitiva el PP tan "patriota" repartiendo medallas y abrazos a quien ha ASESINADO a soldados españoles... Ese es el patriotismo del PP - Vox. La patria que defienden son los intereses de sus amos, que serán los que mejor paguen.

www.eldiario.es/opinion/zona-critica/ayuso-concede-netanyahu-medalla-o;   » ver todo el comentario
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menéame